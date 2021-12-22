حبس 3 أشقاء متهمين بالشروع في قتل مواطن وإشعال النيران بمنزله

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 أشقاء متهمين بالشروع في قتل مواطن وإشعال النيران بمنزله في باب الشعرية، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 5668 لسنة 2013، جنایات باب الشعرية، قيام المتهم "رمضان. ف"، ۳۰ سنة، عامل طباعة، و"تامر. ف"، 28 سنة،عامل طباعة، و"خالد. ف"، 25 سنة، عامل طباعة، لأنهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة شرعوا في قتل المجني عليه أحمد إبراهيم محمد محمد عمدًا بأن تكالبوا عليه حاملين أسلحة بيضاء وانهالوا بها على موطن الحياة بجسده قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق، وكادوا أن يتموا جريمتهم لولا أن خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما شرعوا في قتل الطفل أحمد عيد توفيق عبد الله عاشور، عمدًا بأن أرشقوه بزجاجات حارقة صوب جسده قاصدين إزهاق روحه حرقا، محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات، كما وضعوا عمدًا نارًا في محل سكنه بأن قذفوا بداخله زجاجات مشتعلة فالتهمت نيرانها محتوياته محدثة الآثار الموصوفة بمعاينة الشرطة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سنج، زجاجات حارقة"، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر قانوني أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وقال المجني عليه أحمد إبراهيم، إنه عقب ورود مكالمة هاتفية له بقيام المتهمين بإضرام النيران في المنزل القاطن به، فانتقل إليه وما أن شاهده المتهمون حتى اعتدوا عليه باستخدام أسلحة بيضاء "سنج" على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا اصابته.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أن تحرياته السرية أكدت صحة قيام المتهمين بالشروع في قتل كلا من المجني عليهم وإضرامهم النيران في منزل الضحية.