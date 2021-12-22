مدافع المقاولون العرب: الزمالك استحق الفوز وأعتذر عما بدر مني

اعترف حسن الشامي مدافع المقاولون العرب، بأحقية الزمالك في الفوز على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وقال الشامي : " الزمالك قدم مباراة طيبة واستحق الفوز، فعلي الرغم من أداء المقاولون الجيد في الشوط الأول، إلا أن الفريق لم يواصل أداؤه في الشوط الثاني".

ووجه الشامي اعتذاره للجميع علي ما بدر منه تجاه مصطفى فتحي لاعب الزمالك، وتسبب في طرده في نهاية المباراة، قائلا "التصرف غير أخلاقي، لكنه غير مقصود علي الاطلاق، واعتذر للجميع عن هذا التصرف".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في حين يتوقف رصيد المقاولون عند 5 نقاط يحتل بهم المركز السادس عشر.

ووجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق بعد الفوز على المقاولون في مباراة الأمس، خاصة وأنها مباراة قوية أمام منافس صعب.



وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وراض عن الأداء والنتيجة في المباراة وأشاد بجميع لاعبي الفريق.