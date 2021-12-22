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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«قوى عاملة البرلمان»: 18 مليون عامل بالقطاع الخاص يستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

النائبة/ سولاف درويش،
النائبة/ سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بالبرلمان

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بالبرلمان، بقرار المجلس القومى للأجور، بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون بواقع 2400 جنيها شهريا، مؤكدة أن هذا القرار سوف يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويعود بالنفع على المستوى المادى للأسر المصرية، مؤكدة ان هذه الخطوة تؤدى إلى زيادة الإنتاج.

وأكدت وكيلة القوى العاملة خلال تصريحات صحفية، أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال، مؤكدة على أهمية أن يكون تطبيق قرار الأجور الزاميا على المؤسسات الخاصة، حتى يتم تطبيقه ولم يكن هناك مجالا للتلاعب فى عملية التنفيذ.

وأوضحت سولاف درويش أن القرار تضمن منح تسهيلات للمؤسسات المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية، التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدة على أهمية متابعة تطبيق الحد للأجور فى اقرب وقت.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور.

المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور القطاع الخاص

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