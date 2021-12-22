رئيس صحة الشيوخ: رسائل الرئيس خلال افتتاحه مجمع أسيوط يجب تنفيذها من جميع المسئولين

أكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد، يجب تنفيذها من جميع المسئولين.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فى بيان صحفى له، إن متابعة تطبيق تطوير صعيد مصر، ورفع مستوى دخل المواطن المصري، هي الرسالة الأولى التى تؤكد إصرار الرئيس السيسي على تغيير مستوى الحياة في مصر كلها، والوصول بها إلى مرحلة الرفاهية، أما الرسالة الثانية لأهلنا في الصعيد وفي الريف المصري حول قضيتي الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية، وهما عقبتان أساسيتان في طريق تنفيذ خطط التنمية على مستوى الجمهورية.

وطالب الدكتور محمد جزر، بحملات توعية عبر وسائل الإعلام بالقضايا التى طرحها رئيس الجمهورية اليوم، سواء بالنسبة للزيادة السكانية أو البناء على الأراضي الزراعية، وهي مخاطر ضد التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطن وللأجيال القادمة، خاصة قضية الزيادة السكانية التي تلتهم كل عوائد التنمية وتجعل الناس تلهث لتوفير أساسيات الحياة.

وأشاد جزر بالمشروعات التي تم افتتاحها، وعلى رأسها محطات الصرف الصحي في الريف، ونسب الإنجاز التي تحققت خلال العام الماضي، كما جدد تأكيده أن الرئيس حريص على الصحة بافتتاحه مشروعات صحية في مدن الصعيد التي كانت محرومة من هذه الخدمات طوال السنوات الماضية.

وأيد الدكتور محمد جزر حديث الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروعات التي تتم على الأرض في الصعيد تأتي لعلاج الخلل في التوزيع الديموغرافي في محافظات الصعيد، حيث إن الوادي الجديد والبحر الأحمر تمثلان ثلثي مساحة مصر ولكن عليها فقط 30% من السكان، وكانت هذه مشكلة غياب الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل، ولذلك كانت محافظات الصعيد طاردة للشباب للبحث عن فرصة عمل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الأربعاء، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.