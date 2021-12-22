شمس التنمية تشرق بالصعيد.. افتتاح مستشفيات سمالوط وملوي ودير مواس لخدمة المرضى..شاهد

ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس مستشفى سمالوط النموذجي وملوي التخصصي وديرمواس المركزي.

حيث تقام مستشفى سمالوط على مساحة 9630 متر مربع وتضم أقسام الطوارئ والاستقبال والأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية و14 عيادة خارجية وقسم التعقيم والمشرحة والمغسلة و40 ماكينة غسيل كلوي و 4 معامل وبنك الدم وغرف إقامة المرضى وسكن الأطباء وطاقم التمريض وأقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية والعناية المركزة.

وتم تخصيص جزء لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات بتكلفة 247.787 مليون جنيه و70 مليون جنيه للتجهيزات.

كما شملت الافتتاحات الرئاسية في قطاع الصحة افتتاح مستشفى ملوي التخصصي على مساحة 28 ألف و 900 متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا، وتضم المستشفى عدة أقسام منها: قسم الغسيل الكلوي ويتكون من 46 سريرًا وقسم العناية المركزة ويتكون من 19 سريرًا و 21 حضانة للأطفال.

بالإضافة إلى قسم للمعامل والتحاليل والاستقبال والطوارئ والأشعة وغرف عمليات ومدرسة التمريض ومخزن الإدارة والخدمات المساندة وإقامة المرضى والصيدليات بتكلفة 237 مليون جنيه.

وتمثل المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالي مركزي ملوي وديرمواس والمراكز المحيطة ، وتهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما تم افتتاح مستشفى ديرمواس المركزي وتتكون المستشفى من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومباني قوى وخزان.

وتستهدف توفير 107 أسرة 67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين تتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نساء وتوليد – غسيل كلوي – عيادات خارجية – خدمات مساندة).

وتضم مستشفى ديرمواس المركزي 38 ماكينة غسيل كلوي تخدم حوالي 220 مريض، وتبلغ التكلفة الإنشائية 216 مليون جنيه حتى الآن إضافة إلى توفير أماكن غسيل كلوي للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاورة.

ومستشفى ديرمواس مزود بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلاً من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقاً للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة وتتضمن منظومة استشعار الحريق أتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.

مستشفي سمالوط النموذجي

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2020-04-09