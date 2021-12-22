نقطة تحول.. مصطفي بكري يعلق علي زيارة الرئيس السيسي للصعيد

علق الإعلامي مصطفي بكري علي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصعيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفي بكري في تويتة له: “زيارة الرئيس السيسي للصعيد والتي سوف تستمر إسبوعا ، هي نقطة تحول ، ستبقي خالده في ذاكرة أبناء الصعيد ، هي زيارة غير عاديه ، إنها رد إعتبار للصعيد الذي حرم كثيرا من التنميه ، وارتفعت فيه معدلات الفقر إلي درجه غير مسبوقه ، المشروعات التي يفتتحها الرئيس خلال جولته تعيد”.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، مجمع إنتاج البنزين لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

عاوزين نعيش.. السيسى: فدان الأرض سيصل لـ مليون جنيه فى هذه الحالة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه من المهم توفير وحدات سكنية حتى يتم جذب المواطن للعيش بها وهو ما يستلزم التعاون لإنجاز هذا الأمر، موضحا أن الفدان ثمنه من 250 إلى 300 ألف جنيه، أى أن المليون فدان تتكلف 300 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدشن مجتمعات عمرانية لتستفيد بالأراضى الزراعية.



السيسي: الحكومة تعبت معايا ولما بقعد معاهم مابيعجبنيش حاجة خالص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديث للمواطنين: “كل الجرى والتطور اللي بعمله دا اللي بيعاني منه معايا الحكومة، لأنهم أما بيقعدوا معايا مابيعجبنيش حاجة خالص”، مضيفا: "بقولهم بالمناسبة اللي خلص مش بشوفوا، أنا بشوف اللي ناقص، ومش هفرح أبدا غير إن قدرتوا تخلصوا كل شيء”.

السيسي للحكومة: ممكن أبقى راضي لما تخلوا دخل المواطن 20 ألف جنيه شهريا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للحكومة، خلال افتتاحه لـ مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط قائلا: “مش هفرح أبدا غير إن قدرتوا تخلصوا كل شيء من مدارس ومستشفيات، وبعدين تخلوا المواطن دخله يصل لـ 10 آلاف أو 20 ألفا فى الشهر، يمكن ساعتها أبقى مرضي”.

السيسي: نصيب الصعيد من التنمية كان أقل من باقي محافظات الجمهورية

قدم الرئيس السيسي التحية للمصريين قائلاً: "كل التحية والتقدير لأهالينا في الصعيد بصفة خاصة وللمصريين بصفة عامة، واليوم من أحد الأيام التي خُصصت لافتتاح المشروعات التي تمت في الصعيد.. سواء تم الانتهاء منها، أو مشروعات سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة في إطار الصعيد".