رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مع العمداء استعدادات الكليات لامتحانات نصف العام

ألتقى الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، بـ عمداء و وكلاء كليات الجامعة وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعة 2021/2022 بمقر الجامعة بقنا و فرعها بالغردقة، بحضور الدكتور بدوى شحات ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء التأكيد على ضرورة توفير الهدوء و الانضباط داخل اللجان ومراعاة الدقة فى توزيع المراقبات والملاحظات باللجان ، والتأكيد على عمداء الكليات بمنع الاجازات و الغياب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى.

و أشار رئيس الجامعة ، إلى أنه تم تكليف العمداء بتشكيل الكنترولات ، للقيام بٱعمال التصحيح الإلكترونى أولاً بأول حتى تسير الامتحانات بشكل مستقر ، و دون أى عقبات.

وشدد رئيس الجامعة ، على مراعاة اتباع الاجراءات الاحترازية باللجان و التشديد على الطلاب قبل دخول اللجان بأنهم تلقوا جرعات التطعيم و يحملون كارت التطعيم مع ضرورة ارتداء الكمامات و التباعد داخل اللجان.



وأكد رئيس الجامعة ، بأنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحانات فى اللجان للرد على استفسارات الطلاب حول مادة الامتحان و أن يتم التصحيح الإلكترونى أولا بأول حتى يتم إظهار النتائج خلال نهاية شهر فبراير المقبل.