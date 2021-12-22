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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مع العمداء استعدادات الكليات لامتحانات نصف العام

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

ألتقى الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، بـ عمداء و وكلاء كليات الجامعة وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعة 2021/2022 بمقر الجامعة بقنا و فرعها بالغردقة، بحضور الدكتور بدوى شحات ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء التأكيد على ضرورة توفير الهدوء و الانضباط داخل اللجان ومراعاة الدقة فى توزيع المراقبات والملاحظات باللجان ، والتأكيد على عمداء الكليات بمنع الاجازات و الغياب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى.

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و أشار رئيس الجامعة ، إلى أنه تم تكليف العمداء بتشكيل الكنترولات ، للقيام بٱعمال التصحيح الإلكترونى أولاً بأول حتى تسير الامتحانات بشكل مستقر ، و دون أى عقبات.

وشدد رئيس الجامعة ، على مراعاة اتباع الاجراءات الاحترازية باللجان و التشديد على الطلاب قبل دخول اللجان بأنهم تلقوا جرعات التطعيم و يحملون كارت التطعيم مع ضرورة ارتداء الكمامات و التباعد داخل اللجان.


وأكد رئيس الجامعة ، بأنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحانات فى اللجان للرد على استفسارات الطلاب حول مادة الامتحان و أن يتم التصحيح الإلكترونى أولا بأول حتى يتم إظهار النتائج خلال نهاية شهر فبراير المقبل.

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