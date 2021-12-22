بروتوكول تعاون بين هيئة محو الأمية وإيبارشية المنيا

300 امي من القراءة والكتابة في 15 قريه

وقع الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا برتوكول تعاون مع احمد على مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنيا، بحضور سحر سليمان مسئول البروتوكولات بفرع الهيئة.

ويهدف البروتوكول لتمكين 300 أمى فى 15 قرية وباجمالى 17 فصل بقرى مركز المنيا لمعرفة القراءة والكتابة واستثمار طاقاتهم وامكانياتهم وخبراتهم فى تطوير ظروفهم المعيشية وحل مشكلاتهم.

واشاد الانبا مكاريوس أسقف المنيا بجهود هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وتعاونها المستمر مع الإيبارشية فى تحقيق الاهداف المشتركة وتذليل العقبات فى سبيل فتح الفصول للرقى بالمجتمع.

يشار إلي أن إيبارشية المنيا عام 2019 قامت بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفتح 40 فصلاً وتم التنفيذ بنجاح.