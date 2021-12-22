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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: 1100 مليار جنيه لشركات تشييد قطاع خاص في 7 سنوات

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية أتاحت فرصا كاملة للقطاع الخاص للعمل في كل  المشروعات، مردفا: "ليس حقيقيا أن القطاع الخاص مظلوم أو أن الدولة تزاحم القطاع الخاص، وليس له مكان في التعمير والتشييد وأعمال البناء في الوطن".


ونوه محمود في تصريحات له اليوم، بما ذكره الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع القومية بالصعيد، مؤكدًا على حصول نحو 4500 شركة تشييد قطاع خاص على نحو 1100 مليار جنيه في 7 سنوات، وهذه الشركات يعمل فيها ملايين الأسر المصرية، كما تساءل: "كيف يتردد أن هناك مزاحمة للقطاع الخاص أو الحصول على فرص عمله وغيرها من هذه المزاعم".


وأشار رئيس صناعة النواب إلى أن الدولة المصرية وعبر 7 سنوات من العمل الجاد، تتيح الفرصة لجميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهدف إحداث حالة تنمية وتطوير تشمل مصر جميعها ويشعر بها ملايين المصريين.


وأكد المهندس معتز محمود أن ما حدث في مصر من ثورة عمرانية وإنشاء للطرق والكباري والأنفاق والمؤسسات يصعب تصديقه، في ظل الظروف المصرية، لكنه تحقق على الأرض بفضل وجود إرادة مصرية صلبة يقودها الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية في كافة ربوع البلاد.

لجنة الصناعة بمجلس النواب القطاع الخاص الرئيس السيسي مجلس النواب الدولة المصرية لجنة الصناعة

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