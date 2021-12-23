التعدي على الأراضى الزراعية.. مستشار وزير الزراعة: 300 ألف تكلفة استصلاح فدان فى الصحراء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى التي أقامتها الحكومة في محافظات الصعيد.

وتأتي المشروعات التنموية التي افتتحها الرئيس السيسي في مجالات المرافق والبنية التحتية كـ محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، وتوسعات محطة صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوسعات محطة مياه الواسطى ببني سويف، وتوسعات محطة الصرف الصحي طنسا بني مالو بطاقة 2.5 ألف م3 في اليوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير بطاقة 12 ألف م3 في اليوم، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا.

رفع الوعي بخطورة التعديات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية في كافة ربوع مصر، منبها إلى "أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي".

وأضاف أنه يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، ولكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية والتوجه إلى تلك المدن والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نّركز عليه.

خطورة التعدي على الأراضي الزراعية

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم، المستشار وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة تتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية، لأنها تعد ثروة قومية ومصدر رئيسي للغذاء يتوارثها الأجيال.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استصلاح فدان في الصحراء يكلف الدولة أكثر من 300 ألف جنية، ولا يعطي الإنتاجية المرجوة منه على عكس الأراضي الزراعية في الدلتا والصعيد.

ولفت إلي أن المواطن المصري عندما يعتدي على الأراضي الزراعية يقوم بالتعدي على مصدر الغذاء له ولأسرته، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تقوم الأن بالتوسع في الصحراء وإنشاء مدن جديدة بجوارها مدن صناعية لتوفير فرص العمل بجوار المسكن.

جدية الدولة في إزالة التعديات

وأوضح إبراهيم أنه في الفترة الأخيرة أصبح هناك وعي لدى المواطن لأنه يعلم أنه إذا قام بالتعدي على الأراضي الزراعية ستأتي الدولة وتزيل ما بناه فستكون خسارة له كبيرة، لذلك بدأ يكون هناك وعي لدى المواطنين لأنه شاهدوا جدية الدولة في هذا الأمر.

وتابع: "نسبة التعديات التي تم إزالتها من الأراضي الزراعية بدأت في الارتفاع، لأن الوزارة أصبحت تزيل التعديات فورا ويتم التحويل إلي جهات التحقيق لإكمال الإجراءات، وليس فقط التعديات الحديثة ولكن يتم إزالة التعديات منذ 2011 وكل التعديات التي لم تنطبق عليه قانون التصالح، وبعدها يتم إعادة الأرض إلى أرض زراعية".

ضرورة رفع الوعي

وعن طريقة رفع الوعي عند المواطنين، قال مستشار وزير الزراعة، إن رفع الوعي لدي المواطنين مسؤولية كبيرة لدى وسائل الإعلام، والتعليم، والثقافة، والفن، حتي يتم الوصول إلى كل مواطن في كل أنحاء الجمهورية.