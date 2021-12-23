حفلات رأس السنة.. 13 نجما في الرياض.. عمرو دياب وإليسا في الإمارات

يترقب الكثير من نجوم الطرب موعد حفلاتهم المرتقبة في ليلة رأس السنة لهذا العام، إذ تشتعل العديد من المسارح بسلسلة من الحفلات بمشاركة هؤلاء النجوم، في ظل تحديات جائحة كورونا.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز حفلات النجوم في ليلة رأس السنة.

13 نجمًا بحفل واحد في الرياض

أشعلت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث "جوجل" وأصبحت "تريند"، مزيحا معاليه من خلالها الستار على اضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون اجمل بداية لعام 2022 ممثلا في حفل هو الأكبر والاضخم والابرز غنائيا بعنوان Riyadh Trio Night ، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ في تغريدته على "تويتر" بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربا ومطربة ، يقودهم "فنان العرب" محمد عبده، اما بقية النجوم فهم : عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، احلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور، وارفق معاليه تغريدته بقوله "فيه اقوى من كذا .. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض".

عمرو دياب

أعلن النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض ملصق رسمي للحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :"ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس.. الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".

ويحيي عمرو دياب، حفل آخر في ليلة رأس السنة الميلادية بمدينة دبي الإماراتية، في مجمع دبي فيستيفال سيتي، إلى جانب النجمة اللبنانية ميريام فارس.

إليسا

تقيم إمارة أبو ظبي، في جزيرة المارية، يوم 31 ديسمبر الجاري 2021، احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة، وتحييه النجمة اللبنانية إليسا.

ونشرت إليسا بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك؟».

راغب علامة

يحيي الفنان اللبناني راغب علامة، حفل رأس السنة الميلادية في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقدم باقة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة.

حسين الجسمى

يحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا فى أبو ظبى يوم 31 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة حيث يقدم خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة.

نوال الزغبي

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم، في أمريكا ليلة رأس السنة ضمن الحفلات المقامة للأحتفال بهذة المناسبة.

فارس كرم

ويستعد النجم اللبناني فارس كرم لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة برلين بألمانيا، ضمن احتفالات الكريسماس ورأس السنة، يوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفلا غنائيا ناجحا فى مدينة صيدنايا بسوريا، في شهر أغسطس/آب الماضى.

نانسي عجرم ورامي عياش وأحمد سعد

يستعد نجوم الغناء، النجمة اللبنانية نانسى عجرم وسوبر ستار رامى عياش والنجم أحمد سعد لإحياء حفل بالسخنة ضمن حفلات رأس السنة.

وتتألق نانسى وعايش واحمد سعد اخر حفلا "عام 2021" يوم 31 ديسمبر والخفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريرى والذى تألق بمجموعه كبير من الحفلات هذا العام نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى .

سميرة سعيد وعبد الباسط حمودة وحكيم

يحيي المطربون سميرة سعيد وعبد الباسط حمودة وحكيم حفل غنائي على ضفاف النيل في أحد الفنادق الكبرى.

رامي صبري

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة الميلادية هذا العام 2022، في دولة الإمارات بأشهر وأفضل أغانيه.

محمد عدوية

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس وذلك يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة احتفاليات رأس السنة.