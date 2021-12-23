نسيج واحد.. شاهد "لفتة أخوية" تجمع بين قس وشيخ في سوهاج

شهدت الإدارة التعليمية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مشهدًا مُعبرًا عن الوحدة الوطنية التي تتميز بها مصرنا الحبيبة عن غيرها من الدول، حيث وضع أحد القساوسة عمامة أحد مشايخ الإسلام فوق عمامته.

وكان ذلك أثناء فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، برعاية حزب مستقبل وطن، بحضور حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وعاصم مرزوق مدير الإدارة التعليمية بجرجا، وفتحي بكري وكيل الإدارة، لفيف من العاملين بالتربية والتعليم وطلاب مدارس مركز ومدينة جرجا.

كما حضر فعاليات المسابقة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي القس كاراس دولف وكيل مطرانية جرجا، والشيخ أسامة السيوطي، وكيل إدارة أوقاف بندر جرجا.

ووضع القس كاراس دولف، وكيل مطرانية جرجا، عمامة الشيخ أسامه السيوطي، أحد أئمة المساجد ووكيل إدارة أوقاف بندر جرجا، بلونها الأحمر والأبيض فوق عمامته السوداء قائلًا "هذا علم مصر" داعيًا الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

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