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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسيج واحد.. شاهد "لفتة أخوية" تجمع بين قس وشيخ في سوهاج

قس يشكل علم مصر
قس يشكل علم مصر

شهدت الإدارة التعليمية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مشهدًا مُعبرًا عن الوحدة الوطنية التي تتميز بها مصرنا الحبيبة عن غيرها من الدول، حيث وضع أحد القساوسة عمامة أحد مشايخ الإسلام فوق عمامته.

وكان ذلك أثناء فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، برعاية حزب مستقبل وطن، بحضور حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وعاصم مرزوق مدير الإدارة التعليمية بجرجا، وفتحي بكري وكيل الإدارة، لفيف من العاملين بالتربية والتعليم وطلاب مدارس مركز ومدينة جرجا.

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كما حضر فعاليات المسابقة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي القس كاراس دولف وكيل مطرانية جرجا، والشيخ أسامة السيوطي، وكيل إدارة أوقاف بندر جرجا.

ووضع القس كاراس دولف، وكيل مطرانية جرجا، عمامة الشيخ أسامه السيوطي، أحد أئمة المساجد ووكيل إدارة أوقاف بندر جرجا، بلونها الأحمر والأبيض فوق عمامته السوداء قائلًا "هذا علم مصر" داعيًا الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

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محافظة سوهاج اخبار محافظة سوهاج مركز جرجا الوحدة الوطنية مدرسة جرجا الإعدادية بنات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بندر جرجا

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