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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتزعل .. هجوم من مدرب المنتخب الأولمبي ضد حميد أحداد |شاهد

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

علق وائل رياض المدرب المساعد لمنتخب مصر الأوليمبي على احتفال حميد احداد مهاجم فريق الرجاء المغربي أثناء مباراة السوبر الافريقي.

وتوج النادى الأهلى بلقب بطولة السوبر الافريقي للمرة الثامنة فى تاريخه بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

قال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مع الأهلي طالما الحكم مصفرش وخلص المباراة يبقي متحتفلش  علشان هتزعل.

كان صدى البلد استعرض لحظات الانتصارات والانكسارات على مدار مسيرة النادي الأهلي مع ركلات المعاناة الترجيحية.

 

ركلات الجزاء تبتسم للاهلي 


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تفوق النادى الأهلى في نهائي كأس مصر موسم 1980-1981 على المقاولون العرب وتحقيق اللقب بركلات الترجيح.

وفي 1984 استطاع الأهلي حصد لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للمرة الأولى في تاريخه عبر ركلات الحظ على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

وابتسمت ركلات الترجيح للأهلي وتمنحه لقباً على حساب الإسماعيلي في نهائي كأس مصر موسم 2002-2003، ثم يحصد السوبر المصري في 2003 بضربات الجزاء مجدداً في القمة أمام الزمالك.

ويحقق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الإسماعيلي بركلات الترجيح في 2007.

وحصد النادى الأهلي لقب السوبر الأفريقي مرتين في 2006 و2007 بفضل ركلات الترجيح، وذلك على حساب كل من الجيش الملكي المغربي والنجم الساحلي التونسي.

ونال النادى الأهلي بطولة السوبر المصري عقب ماراثون ركلات الترجيح أمام الزمالك في عام 2014.

وحقق النادى الأهلي لقب كأس مصر موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

وحقق النادى الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020 على حساب بالميراس البرازيلي اثر ركلات الترجيح.

وتوج أمس الأربعاء النادى الأهلى بلقب بطولة كأس السوبر علي حساب فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

ضربات الجزاء تدير ظهرها المارد الأحمر

خسر الأهلي 3 مواجهات سوبر محليا وإفريقيا بركلات الترجيح ففي عام 2015، خسر الأهلي أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، في السوبر الإفريقي.

وفي موسم (2015- 2016)، خسر الأهلي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك، بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).

ثم خسر الأهلي أمام الزمالك، في لقاء السوبر المصري الذي جمع الفريقين بالإمارات، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وتلقى النادى الأهلى خسارة فى 2020 نهائى كاس مصر امام حرس الحدود عام ٢٠١٠ بركلات الترجيح،

كما خسر النادى الأهلى السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 عبر ركلات الترجيح.

الرجاء الأهلى السوبر الإفريقي وائل رياض منتخب مصر

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