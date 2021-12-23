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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء من هونج كونج: لقاحات “فايزر وبيوتيك” فعالة ضد متغير أوميكرون

لقاح فايزر
لقاح فايزر

قال علماء من جامعة هونج كونج اليوم الخميس، إن جرعة معززة من لقاح "كوميرناتي" ضد فيروس كورونا التي طورتها شركتا “فايزر وبيوتيك” توفر مستوى عالٍ من الحماية من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا.

ووجد العلماء أن جرعة من التطعيم إما من لقاح كوميرناتي ضد كورونا، أو اللقاح الذي تصنعه شركة سنوفاك الصينية، فهما يوفران استجابة مناعية لـ أوميكرون.
 

وجاء في البيان الصادر عن بحث العلماء أن “جرعة ثالثة من لقاح كوميرناتي تُعطى لأولئك الذين تلقوا جرعتين من نفس اللقاح أو لقاح كورونا فاك مستويات واقية من الأجسام المضادة الواقية ضد متغير اوميكرون”.

واضاف البحث أن الجرعة الثالثة من كوميرناتي التي يتم إعطاؤها لشخص تم تطعيمه بالكامل إما بـ نفس اللقاح أو كورونا فاك تكون بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية مؤكدة أنها ستوفر “الحماية المثلى ضد متغير Omicron” وفقًا للبحث.

وتم التعرف على سلالة اوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا في أواخر نوفمبر وتم تصنيفها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها متغير مثير للقلق بسبب معدل انتقالها المرتفع.

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