اوبل وهيونداي و سوزوكي.. ابرز السيارات الهاتشباك عام 2021 بالسوق المصري.. صور

استقبل السوق المصري باقة متنوعة من السيارات خلال العام الجاري 2021، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وايضا فئة الهاتشباك والتي تفضلها فئة الشباب إلى حد كبير، نسبة لما تحمله من مقاومات كثيرة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز السيارات التي انطلقت بالسوق المصري لعام 2021 من فئة الهاتشباك.

– اوبل كورسا

تعتمد السيارة اوبل كورسا على محرك 3 سليندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 4.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

بينما ترتكز السيارة اوبل كورسا على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع اضاءة تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى قياسات هيكلية تقدر بـ 4.06 متر للطول، و بعرض يبلغ 1.96 متر، و 1.43 متر للارتفاع، وبمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 309 لتر.

أسعار السيارة اوبل كورسا في مصر

اوبل كورسا أوتوماتيك موديل 2021 بقيمة قدرها 325 الف جنيه.

اوبل كورسا أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 340 الف جنيه.

– هيونداي I20

دعمت السيارة هيونداي I20 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بنسبة بلغت 4040 مم، وبعرض يبلغ 1775 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1450 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 140 لتر، مع قاعدة عجلات للارتكاز بطول 2580 مم.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي I20 داخل السوق المصري من 267 الف جنيه حتى 319 الف جنيه.

– سوزوكي سويفت الشكل الجديد

تنطلق السيارة سوزوكي سويفت من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر.

وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية 15 بوصة، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى 3840 مم للطول، و 1735 مم للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1495 مم.

أسعار السيارة سوزوكي سويفت

الفئة الاولى موديل 2021 بقيمة قدرها 220 الف جنيه.

الفئة الاولى موديل 2022 بقيمة قدرها 224.900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2022 بقيمة قدرها 239.900 جنيه.