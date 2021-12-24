نشرة أخبار العالم | إثيوبيا تتجه للتقسيم بعد إجراء استفتاء .. إسرائيل تتأهب لمحاربة إيران .. بشرة سارة بـ السعودية

جرت العديد من الأحداث علي الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة ويرصد صدي البلد ابرزها:

بعد توقف القتال مع تيجراي.. إثيوبيا تدعو لحوار وطني وإجراء استفتاء على الانفصال

أعلن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، وإجراء استفتاء حول الانفصال.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور.

وتنص المادة 39 على أن "لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال" وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.

وأضاف "الحوار الشامل الجديد سيحل أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية، وهو مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوّج بالاستفتاء. يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيّون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع، ولن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح".

وحول إمكانية إدراج "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الحوار، قال إنه "من الصعب التكهّن بذلك"، مشيراً إلى أن الجبهة ليست "المكوّن الوحيد" الذي يمثل شعب تيجراي، كما إنها "جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني" عى حد قوله.

وأضاف أنه إذا سلمت الجبهة أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية.

السعودية.. إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا



أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم إعطاء أكثر من 49 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية عبر تويتر - أنه تم إعطاء جرعات لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة، وفق صحيفة عاجل.

ودعت الوزارة، الجميع، إلى أخذ الخطوة والتطعيم، من خلال التسجيل عبر تطبيق (صحتي).

وكان قد أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالسعودية الدكتور عبدالله عسيري، أن جرعة لقاح كورونا المعتمدة لتطعيم الأطفال في السعودية للفئة العمرية 5 - 11 عاما تمثل نصف الجرعة المقررة للكبار، مشيرا إلى أن الأطفال سيحتاجون إلى جرعتين من اللقاح.

وبحسب عكاظ كشف أن اللقاح المعتمد في الفترة الحالية لتطعيم الأطفال هو لقاح «فايزر-بيونتيك» وقد أثبت اللقاح مأمونيته على هذه الفئة العمرية، حتى لا يكونوا ناقلين للمرض، ولتحقيق مناعة أفضل ضد الفايروس ومتحوراته، وتقليل احتمال إصابة الطفل بالفايروس ومتحوراته، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، وتفادي مضاعفات كوفيد طويلة الأمد.

وأفاد الدكتور عسيري خلال حديثه في المساحة الصوتية لوزارة الصحة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن من المبكر الحديث عن إعطاء الأطفال «5 - 11 عاما» الجرعة التنشيطية المعززة، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سنناً، في الوقت الذي سيستمر مسلسل الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي هي مصدر للتحور.

بـ 7.3 مليار شيكل.. الكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية للهجوم على إيران



أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" وافق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الجمعة، أن الكنيست وافق على ميزانية سرية إضافية من أجل دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمليارات الشواكل، بهدف الاستعداد للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت أن لجنة المالية في الكنيست صادقت، أمس، على ميزانية سرية إضافية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأكثر من 7.387 مليارات شيكل، وهي الميزانية التي الموافقة عليها أو المصادقة عليها بعد ماراثون برلماني استمر 8 ساعات متواصلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يفترض زيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي بما يزيد عن 7.3 مليارات شواكل، عن الميزانية الرسمية أو الميزانية العامة للدولة، والتي التصديق عليها قبل شهرين، وهي ميزانية تم تخصيصها بهدف الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت برئاسة نفتالي بينيت، في شهر أكتوبر الماضي، على خطة الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإعداد للخيار العسكري ضد إيران.