الأهلي يعلن غياب عمرو السولية لمدة ثلاثة أسابيع

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏



وقال طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏



وكان السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏



وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.‏



وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏