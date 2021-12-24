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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن غياب عمرو السولية لمدة ثلاثة أسابيع

عمرو السولية
عمرو السولية

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ‏الفحوصات الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع.‏


وقال طبيب الأهلي، إن السولية بدأ برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي وحصل على حقنة بلازما.‏


وكان السولية تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الرجاء المغربي على كأس السوبر ‏الإفريقي التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في قطر والذي توج به الأهلي، ‏وشارك ياسر ‏إبراهيم بديلا له.‏


وحرص الجهاز الطبي للأهلي على إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للسولية لكشف ‏حجم إصابته وتحديد الفترة المقدرة لعلاجه والبرنامج الذي بدأ تنفيذه اليوم داخل مقر النادي.‏


وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام ‏مساء ‏الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

الدكتور أحمد أبوعبلة النادي الأهلي عمرو السولية الرجاء المغربي السوبر الإفريقي ياسر ابراهيم

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الأهلي يعلن غياب عمرو السولية لمدة ثلاثة أسابيع

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