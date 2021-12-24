مع الكأس .. أليو ديانج يواصل الاحتفال بالسوبر الأفريقي

حرص المالي اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورًا له أثناء احتفاله بـ كأس السوبر الإفريقى.



وظهر ديانج وهو يحتفل بتتويج الاهلي بكأس السوبر الأفريقي علي حساب الرجاء المغربي.



واحتفظ الأهلي المصري بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بركلات الترجيح على الرجاء المغربي (6-5)، الأربعاء الماضي ، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (1-1)، أمس الأربعاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالدوحة.



وبذلك الفوز يحقق الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، كما أنه واصل انفراده بزعامة القارة الإفريقية، حيث رفع رصيده من الألقاب إلى 24.