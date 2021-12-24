ختام البرنامج التدريبى"النظام المحاسبي الموحد " للعاملين بالتأمين الصحي بـ بني سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ بني سويف تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، والذي عقد على مدار 3 أيام ، لتدريب العاملين بالوحدات الحساببية بالفرع وعيادات التأمين على النظام المحاسبي الموحد ، ضمن خطة التدريب التي تنفذها الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة

أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، أن البرنامج شارك فيه 56 من العاملين بالتأمين الصحي بإدارة الحسابات بالفرع والمستشفى ومسؤولى الاستحقاقات بوحدات التأمين ، وقد تناول البرنامج التعريف بالنظام المحاسبي الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019

وفي ختام البرنامج تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبي ، في حضور الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بفرع الهيئة وحاضر فيها خالد عباس مدير عام المديرية المالية ببني سويف.