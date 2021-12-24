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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام البرنامج التدريبى"النظام المحاسبي الموحد " للعاملين بالتأمين الصحي بـ بني سويف

التامين الصحي ببني
التامين الصحي ببني سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ بني سويف   تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  ، والذي  عقد على مدار 3 أيام ، لتدريب العاملين بالوحدات الحساببية  بالفرع وعيادات التأمين على النظام المحاسبي الموحد ، ضمن خطة التدريب التي تنفذها الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة

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أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، أن البرنامج  شارك فيه 56 من العاملين بالتأمين الصحي بإدارة الحسابات بالفرع والمستشفى ومسؤولى الاستحقاقات بوحدات التأمين ، وقد تناول البرنامج التعريف بالنظام المحاسبي الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019

وفي ختام البرنامج تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبي ، في  حضور الدكتورة فاتن عمارة مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بفرع الهيئة وحاضر فيها خالد عباس مدير عام المديرية المالية ببني سويف.

 

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