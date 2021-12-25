نيسان تطرح نسختها "كيكس" بثلاث فئات مع إطلالة الكروس أوفر|صور

تقدم شركة نيسان العريقة نسختها كيكس داخل السوق الامريكي عبر 3 فئات من التجهيزات وهم S و SV، بالاضافة إلى الفئة الثالثة عالية التجهيزات SR، وتعد نيسان كيكس هي واحدة من اشهر الطرازات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر داخل السوق العالمي.

تتمتع السيارة نيسان كيكس بالعديد من المقاومات، مثل عناصر الرفاهية والتحكم، حيث تضم شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبدا قياسها من 7 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة "ابل كار بلاي و اندرويد اوتو"، بالاضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، و زر تفعيل المحرك، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية.

كما حصلت نيسان كيكس على خاصية الكبح التلقائي، وفرامل ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية رصد ومتابعة النقاط العمياء، مع التحذير من مغادرة المسارات، بالاضافة إلى مستشعرات حركة، واكتشاف حركة المشاة، مع تصميم خارجي يحمل الكثير من اللمسات الرياضية.

الاداء الفني لمحرك السيارة نيسان كيكس

دعمت جميع الفئات المطروحة من نيسان كيكس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 91 كيوات اي ما يعادل 124 حصانا، و 155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

وتبدأ أسعار النسخة نيسان كيكس موديل 2022 بقيمة قدرها 19.700 دولار امريكي.