عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بأطلالة شتوية جذابة مرتدية بالطوباللون البيج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بلفتة إنسانية.. لقاء الخميسي برفقة الطفل زين من ذوي الهمم

بملابس جذابة.. لقاء الخميسي تستعرض لياقتها ورشاقتها في الجيم.. صور


ويعد أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

 

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

 

لقاد الخميسي صور لقاء الخميسي اعمال لقاء الخميسي اطلالة لقاء الخميسى اخبار لقاء الخميسي

ترشيحاتنا

فاروق الباز: تلسكوب جيمس تكلف 10 مليار دولار وقادرعلى تصوير الكون

عمرو عبد الحق يكتسح انتخابات نادي النصر لدورة جديدة

أحمي نفسك خلال موسم الأعياد.. الصحة تقدم 6 طرق فعالة لمنع الاصابة بـ كورونا

رسميا.. جالاتا سراي يخطر الزمالك بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

التموين: 11 مليار جنيه تحملتهم الدولة فرق ارتفاع سعر القمح عالميا

الحكومة اليمنية: اعتراف الحوثيين باحتجاز الآلاف في موقع عسكري جريمة حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الإمارات.. قرار جديد بشأن دخول إمارة أبوظبي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

هل يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته لوضع الشبكة بها؟.. الإفتاء تحدد الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا.. لماذا يهاجمها نجوم الفن قبل الكريسماس؟

فريد وغريب.. أفضل 20 مهرجان حول العالم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والبداية من قنا.. إنشاء «مكتبات حياة كريمة» فى محافظات الصعيد

بالأمر المباشر.. ما سر استبدال إسماعيل ياسين بـ عبد المنعم إبراهيم في فيلم سكر هانم؟

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ