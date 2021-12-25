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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

العقارات في دبي
العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.4 مليار درهم وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1314 مبايعة بقيمة 4.95 مليار درهم منها 177 مبايعة للأراضي بقيمة 2.15 مليار درهم و1137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.8 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 758 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 264 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

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وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 370 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 122 مبايعة بقيمة 397 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.16 مليار درهم منها 69 رهنا لأراض بقيمة 1.39 مليار درهم و229 رهنا لفلل وشقق بقيمة 767.27 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 203 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 326.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 85 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 75 مليون درهم.

الامارات الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد التصرفات العقارية الأراضي والأملاك

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