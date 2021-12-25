تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طريقة عمل الحناء السوداء للأظافر حيث أنها من أشهر طرق تزيين الأظافر الدائمة وتحبها الكثير من النساء.

وترغب النساء في تعلم طريقة عمل الحناء السوداء للأظافر في المنزل لتتمكن من الاستغناء عن الأنواع الجاهزة الموجودة فى مراكز التجميل لضمان عدم إدخال أى مواد صناعية ضارة فيها.



نكشف لكم فيما يلي عن طريقة عمل الحناء السوداء للأظافر في المنزل وكيفية ازالتها بسهولة وحقيقة الأضرار التي تسببها للأظافر.



طريقة عمل الحناء السوداء للأظافر

في السطور التالية نكشف لكم طريقة عمل الحناء السوداء للأظافر مثل المحترفين وكل ماستحتاجينه هو:

مسحوق الحناء الطبيعي

عصير ليمون

خل حمض التفاح

صمغ لجميع الأغراض

طلاء أظافر طبيعي نقي “اختياري ”



الخطوة 1: اخلطي معجون الحناء

ابدأ بوضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء في وعاء صغير وأضيفي عصير الليمون قليلًا في المرة حوالي 1/8 ملعقة صغيرة، واخلط جيدًا حتى يتشكل معجون سميك وقوام البطاطس المهروسة تقريبًا.

غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعه في الثلاجة لمدة 6 إلى 12 ساعة أو طوال الليل وستعرف أن المعجون جاهز عندما تصبح الطبقة السطحية لونًا أغمق من باقي الخليط وتحقق من ذلك بدفعه للخلف بملعقة.

الخطوة 2: جهزي أظافرك وجلدك

قومي ببردي أظافرك بالشكل المفضل لديك وادفعي الجلد الزائد للخلف برفق.

اغسلي أظافرك ثم امسحيها بقطعة قطن مغموسة بخل التفاح لإزالة أي أوساخ أو زيوت عالقة ولمنع الحناء من تلطيخ الجلد حول أظافرك.

ضعي حلقة رقيقة من الغراء متعدد الأغراض على البشرة والجلد حول أسرة الأظافر واترك الصمغ يجف تمامًا قبل المتابعة.

الخطوة الثالثة: ضعي معجون الحنة

باستخدام فرشاة الأظافر ودهن الأظافر بعدة طبقات رقيقة من عجينة الحناء على أن تكون بكميات صغيرة جدًا في المرة الواحدة فمجرد قطعة واحدة ستفي بالغرض، ولكن سترغب في توخي مزيد من الحذر حتى لا تقطر أو تسقط أي شيء على بشرتك أو ملابسك، لأن تأثيرات تلطيخ الحناء المنشطة قوية جدًا وفورية من الناحية العملية.

الخطوة 4: انتظري

دعي العجينة تجف لمدة 30 دقيقة إلى ساعة وإذا كنت تريد لونًا أغمق، واتركيه لفترة أطول ويجب أن تكون عدة ساعات كافية، لكن يمكنك تركه طوال الليل وإذا كنت تنامين بمعجون الحناء على أظافرك ، فلفيها بمنديل أو منشفة قديمة قبل الذهاب إلى الفراش.

الخطوة 5: اكشف عن التحول

لإزالة معجون الحنة استخدمي كرة قطنية منقوعة في عصير الليمون أو خل التفاح، وإذا كنت تريد لمسة نهائية لامعة فضعي طبقتين أو ثلاث طبقات من الطلاء الشفاف المفضل لديك وإذا كنت ستتركين البقعة الطبيعية ، حاولي ألا تبللي أظافرك لمدة 12 ساعة.



طريقة إزالة الحناء السوداء من الأظافر

نعرض لكم فيما يلي طريقة إزالة الحناء السوداء من الأظافر بأكثر من حيلة مختلفة حتى تتمكني من استرجاع مظهر اليدين الطبيعتين بشكل سريع .

إزالة الحناء بزيت الزيتون والملح

يمكن إزالة الحناء من الأظافر بزيت الزيتون والملح نظرا لخصائص الملح الكاشطة ويمكن استخدامها باتباع الخطوات التالية:

المقادير:

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان ملح



طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض وتغمس قطعة من مزيج القطن وتدلك أظافرها وامزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض وتغمس قطعة من القطن وتدلك أظافرها.

إزالة الحناء بالماء والملح

المكونات:

حوض فايبر أو ألياف

ملعقتان كبيرتان ماء

ملعقتان كبيرتان ملح



طريقة التحضير والاستخدام:

تدهن الحنة بالليفه جيداً أثناء الاستحمام، ونخلط كل الملح والماء مع بعضهما البعض بشكل جيد ونغمس قطعة من القماش الشاش المخلوط وتوضع على الحناء.

اترك الخليط على مكان الحناء المرغوب إزالتها منه حوالي 20 دقيقة ثم اغسل المنطقة بالماء بعد ذلك جيدًا وتتكرر هذه الطريقة 2-3 مرات في اليوم ويفرك مكان الحناء بليفة جيدا أثناء الاستحمام.

إزالة الحناء باستخدام صودا الخبز وعصير الليمون

يعمل الليمون وصودا الخبز معًا لتخفيف لون الحنة وجعلها تختفي بشكل أسرع ، كما هو الحال مع الليمون من عناصر التبييض الطبيعي ، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

المقادير:

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ملاعق صغيرة من عصير الليمون



طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط المكونات معًا جيدًا وتغمس قطعة من مزيج القطن ، ثم توضع على بقع الحنة وتترك لبضع دقائق

تتكرر هذه الطريقة عدة مرات حتى تختفي الحنة واخلطي المكونات معًا جيدًا.

اغمسي قطعة من مزيج القطن ثم توضع على بقع الحنة وتترك لبضع دقائق وتتكرر هذه الطريقة عدة مرات حتى تختفي الحنة.



أضرار الحنة السوداء للأظافر

تعد معرفة أضرار الحنة السوداء للأظافر من أهم الأمورالتي ترغب الكثير من النساء في معرفتها وفي البداية تحتوي الحنة السوداء على مادة البارافينيلين ديامين (PPD) ويسمى أيضا بـ قطران الفحم وحجر الحناء وأسماء مختلفة أخرى ولكن بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليها فهي كلها واحدة.

يعد بارافينيلين ديامين مادة كيميائية خطيرة للغاية ولا ينبغي أبدًا استخدامها على الجلد، وهو مادة كيميائية في صبغة الشعر وهذا سبب التحذيرات الملصقة في جميع أنحاء علب صبغ الشعر وهو سبب الحساسية من صبغ الشعر. في الولايات المتحدة مصرح به لصبغ الشعر بكميات 6٪ أو أقل.

بصرف النظر عن كون مادة بارافينيلين ديامين مصنفة بأنها مادة مسرطنة فإن الخطر الكبير من استخدامها فى عجينة الحنة السوداء هو أنها تدخل مجرى الدم والأعضاء، ومع الأسف الكبد لا يستطيع معالجتها مما يعني أنه حتى إذا كنت لا ترى ضررًا جسديًا مثل البثور أو الندوب فإنه لا يزال يسبب تلفًا لأعضائك الداخلية (الكبد والكلى يتأثران بشكل مباشر) وكونه مادة مسرطنة تجعله خطير جدا لأي شخص مصاب بالسرطان لأنه "يتغذى" وينتشر إلغاء الخلايا.

إضافات الحناء الأخرى غير الآمنة

PPD ، الحناء السوداء ، ليست الشيء الخطير الوحيد الذي يمكن إضافته إلى الحناء.

بعض إضافات الحناء غير الآمنة هي البنزين والكيروسين والبنزين (من بين أمور أخرى) هذا بالإضافة إلى حرق الجلد وللأسف تصنف ضمن المواد المسرطنة مسببة أى للسرطان و من عوامل زيادة انتشار السرطان.

يمكن أن يكون من الصعب تحديد هذه المواد المضافة أكثر من PPD لأنها تترك بقعة بنية أو حمراء بدلاً من الأسود وستساعدك هذه النصائح على التأكد من أن الحنة طبيعية.

يجب تخزين معجون الحناء بشكل صحيح و يجب تخزينها مجمدة وإذا بدا أن هناك من لا يفهم كيف يعمل علم الحناء ، فلا تأخذ منه الحناء وإذا كنت في شك ، تخطي الحناء.

الحناء والزيوت العطرية

تضاف الزيوت الأساسية إلى الحناء لأسباب مختلفة حيث تجعلها أغمق إلى حد كبير، وتحافظ على معجون الحنة (مما يمنحها عمرًا أطول يصل إلى أربع مرات) ، وتغير قوام معجون الحنة كما أنها تضيف رائحة إلى عجينة الحنة.

ومع ذلك ، فإن الزيوت الأساسية ليست مزحة ويجب التعامل معها بحذر حيث أن الاستخدام الخاطئ والعشوائي يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار لذا يجب اختيار نوعية الزيوت العطرية المضافة للحنة السوداء بعناية وتحديد الكميات المناسبة منها وخلطها مع بعضها البعض بشكل جيد.

يجب استخدام الزيوت التي تم الحصول عليها خصيصًا للحناء فقط في معجون الحنة ، ويجب استخدام نسبة آمنة فقط من الحناء إلى الزيوت.

الحد الأقصى لكمية الزيت التي يجب استخدامها هي 100 جرام من الحناء إلى 30 مل من الزيت واستخدم أقل كمية من EOs اللازمة للحصول على لون أسود جيد.



المصادر:

shopbeachcombers

vitacost

timesofindia

worldmisc