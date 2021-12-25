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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تعلق مهمة لإحدى سفنها لظهور إصابات بكورونا

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

أعلنت قيادة البحرية الأمريكية  أنها قررت تعليق مهمة للسفينة الحربية "يو إس إس ميلووكي" التابعة للأسطول الرابع بسبب ظهور حالات إصابة بعض بحارتها بفيروس كورونا.


وقالت القيادة في بيان، إن السفينة ظلت في القاعدة الأمريكية بخليج جوانتانامو جنوب شرق كوبا، مؤكدة أن طاقم السفينة محصن بنسبة 100% وقد تم عزل البحارة الذين اكتشفت إصابتهم على متن السفينة وبعيدا عن سائر أفراد الطاقم.


وأضافت القيادة أن بعضا من المصابين أظهروا أعراضا متوسطة الشدة منوهة إلى أن اللقاح المضاد للفيروس ما يزال يظهر فعالية ضد الحالات المرضية الشديدة.


يذكر أن هذه السفينة كانت تبحر عبر المحيط الأطلسي منذ يوم 16 ديسمبر الجاري لدعم عمليات لمكافحة الاتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

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