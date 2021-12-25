الأمم المتحدة: على أمريكا ضمان عمل الدبلوماسيين الأجانب بشكل طبيعي

حثت الأمم المتحدة السلطات الأمريكية على ضمان عمل الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في الولايات المتحدة بشكل طبيعي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد أوضحنا، أن الدولة المضيفة يجب أن تسمح للدبلوماسيين المعتمدين بممارسة عملهم".

وجاء ذلك تعليقا على دعوة الخارجية الروسية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لبدء تحكيم في قضية تأخر الولايات المتحدة عن إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس والاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في البلاد، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت أن السلطات الأمريكية تمنع الدبلوماسيين الروس من دخول بعض المباني التابعة للبعثة الروسية في الولايات المتحدة، وأن تلك المباني تعرضت لعمليات التفتيش، وتمت السيطرة عليها من قبل الجانب الأمريكي.