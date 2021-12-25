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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 257 مليون جنيه.. كوبري البلينا العلوي أكبر مشروعات سوهاج القومية

كوبري البلينا
كوبري البلينا

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2021، افتتاح أكبر مشروع قومي تجريبيًا في أغسطس الماضي، وهوي كوبري البلينا العلوي أعلى السكة الحديد بمركز البلينا جنوب المحافظة، وإليكم تفاصيل المشروع في السطور التالية:

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1- تم انشاء مشروع كوبري البلينا العلوي 257 مليون جنيه.

2- يربط الكوبري بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق "القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية"، بطول 1834 مترًا وعرض 22 مترًا.

3- يتضمن 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترا لتسهيل الحركة المرورية.

4- بالكوبري 60 فتحة خرسانية، و6 فتحات معدنية.

5- يهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة ويخفف الإزدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين بسوهاج.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن مشروع كوبري البلينا العلوي، جنوب المحافظة، يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الإزدحام، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجي.

سوهاج محافظة كوبرى البلينا العلوي

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