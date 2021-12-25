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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق في هذا الموعد.. محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ دمياط
محافظ دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى.

وخلال لقائها مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أكدت "محافظ دمياط" على إتمام كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول فى ١٥ يناير القادم للصف الرابع الابتدائي العام وتنتهى فى ٢٠ يناير، كما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع "الفصل الواحد" و الخامس والسادس الابتدائى و الفصل الواحد فى ٢٢ يناير وتنتهى فى ٢٦ يناير، وامتحانات الصفوف من الثالث إلى  الخامس الابتدائي "الصم وضعاف السمع" تبدأ ١٥ يناير وتنتهى ١٧ يناير، و فى الفترة من ١٥ إلى ١٨ يناير ستنعقد امتحانات الصفين السادس والسابع الابتدائي للصم وضعاف السمع، على أن تبدأ امتحانات الصف الثامن الابتدائي للصم وضعاف السمع فى ٢٠يناير وتنتهى فى يوم  ٢٦ من ذات الشهر.

وفى هذا السياق أيضاً،، تنطلق امتحانات الصفوف الثالث و الرابع والخامس للمكفوفين فى ١٥ يناير وتنتهى ٢٢ يناير، والصف السادس للمكفوفين فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ يناير، و بالنسبة لامتحانات الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى "عام وصم وبكم ومكفوفين ومهنى" فى ١٥ يناير وتنتهى فى ٢٢ يناير، كما ستجرى امتحانات الشهادة الإعدادية "عام وصم ومكفوفين ومهنى" فى الفترة من ٢٩ يناير حتى٣ فبراير..

و بمرحلة التعليم الثانوى،  ستعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوى العام فى الفترة من ٢٢ يناير حتى ٢ فبراير، و للصفين الأول والثاني الثانوى للصم وضعاف السمع فى الفترة من ١٥ إلى ٢٣ يناير وأيضاً الصفين الأول والثاني الثانوى للمكفوفين فى الفترة من ١٥ إلى ٢٤ يناير، وأخيراً ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفنى ١٥ يناير المقبل..

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