أحد المقاولين: كل القطاع الخاص شغال وأنهينا محور سمالوط في عامين

خاطبه الرئيس السيسي اليوم..

كشف المهندس سعيد محمود أحد المقاولين ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروعات في الصعيد، تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين الرئيس السيسي اليوم في افتتاح مشروعات قومية بالصعيد .

وقال سعيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حاجة جميلة إن الرئيس السيسي حاسس بينا وشايف مجهودنا ".

وأضاف :" مصر بلدنا ولو نقدر نعمل أكتر من اللي بنعمله هنعمل"، مضيفا:" فوجئت بأن الرئيس السيسي يوجه حديثه لي وقال لي هتشتغل محور دشنا وناخد 25% والباقي بعد تسليم المشروع ووافقت على الفور".

وتابع سعيد محمود :" الرئيس السيسي يرغب في تطوير مصر، كل شركات القطاع الخاص شغالة ومفيش حد قاعد ".

واكمل سعيد محمود :" أنهينا محور سمالوط بطول 24 كيلو متر و47 عمل صناعي، وزمان كان يتم تنفيذه في 10 سنوات لكن تم الانتهاء منه في عامين فقط ".



ويذكر أن الرئيس السيسي، مازح سعيد محمود أحد المقاولين المشاركين في تنفيذ المحاور والمشروعات القومية ، يا حاج سعيد تشتغل في محور دشنا وتخلصه خلال سنة، فرد الهواري قائلا : «نخلصه يا فندم».

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، حديثه للمقاول : «تاخد الفلوس بعد سنة .. يا حاج سعيد احرجتك؟! .. لا مش عايز احرجك وهديك جزء طيب»، فعلق الهواري : «تعليماتك وأؤمرك يا فندم»، ورد الرئيس السيسي مازحا: «أوامر يبقى مادفعش .. خلاص هتاخد 25% لحد ما تسلمنا».