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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022

بعد الزيادة الاخيرة
بعد الزيادة الاخيرة .. اسعار ومواصفات رينو لوجان 2022

شهدت النسخة رينو لوجان موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 7 الاف و 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2022 

 

تقدم السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 90 حصانا، وعزم اقصى للدوران 128 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، قادر على التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 11.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كم

كما تضم السيارة محرك اخر بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، يعمل بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، مع تسارع من 0 لـ 100 كم في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4354 مم للطول، وبعرض يبلغ 1733 مم، و 145 سم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 510 لتر.

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى E1 مانيوال موديل 2022 بقيمة قدرها 188 الف بدلًا من 179 الف جنيه.

الفئة الثانية  E2 مانيوال موديل 2022 بقيمة قدرها 209 الف بدلًا من 199 الف جنيه.

الفئة الثالثة E1 أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 216 الف بدلًا من 209 الف جنيه.

الفئة الرابعة E2 أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 226 الف بدلًا من 219 الف جنيه.

الفئة الخامسة E3 أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 236 الف بدلًا من 229 الف جنيه.

الفئة السادسة ES+ أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 246 الف بدلًا من 239 الف جنيه.

رينو لوجان موديل 2022 رينو لوجان موديل 2022 السيارة رينو لوجان موديل 2022

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