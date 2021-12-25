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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني عن افتتاحات الصعيد: حلم طال انتظاره.. ومصر تشهد ثورة صناعية كبرى

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة في سوهاج، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية في قنا بصعيد مصر، تمثل نقلة نوعية في تغيير الحياة بمحافظات الصعيد وتهدف لجذب الاستثمارات وتوفير الأيدي العاملة لأبناء المحافظة وتفتح باب الأمل لحياة كريمة للمواطنين.

 

وأكد النائب عاطف كعربان، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تشهده محافظات الصعيد وما يتحقق الآن على أرض الواقع يعد حلم طال انتظاره استطاع القائد العظيم الرئيس السيسي تنفيذه بعد سنواته من التهميش في عهود سابقة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس السيسي المجمعات الصناعية، مؤكدا أن الصناعة الوطنية ستشهد ثورة تنموية شاملة خلال الأيام القادمة ودفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية بهذه المحافظات وخلق المزيد من فرص العمل.

 

ووجه كعربان، التحية والتقدير للقيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاهتمام بالصعيد، مهنأ أهالى محافظة قنا بافتتاح الرئيس لهذه المشروعات القومية.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم من قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر وياتي افتتاحات المشروعات القومية اليوم ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات التنموية محافظة قنا صعيد مصر الإمكانيات الاقتصادية

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