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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مستقبل وطن" يوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا ويطلق حملة جديدة.. أبرز فعاليات الحزب بالمحافظات

فعاليات حزب مستقبل
فعاليات حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم السبت، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتنظيم ملتقي التوظيفي الأول لتوفير فرص عمل للشباب، وإطلاق مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والأحياء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

في محافظة شمال سيناء، أطلقت أمانة الحزب، مبادرة حملة "شتاء دافئ"، لعدد من قري مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبدأت في تنفيذ الحملة بتوزع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والبسطاء لمكافحة برد الشتاء، لافتة إلى أن الحزب يعمل دائمًا من أجل خدمة المواطن، وذلك من خلال العمل الخدمي والتطوعي للحزب في كل وقت وبمختلف المراكز، حتى نستطيع أن نساهم في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية "المعصرة"، والقافلة جرى تنظيمها لقرية "المعصرة" والقرى التابعة لها بمركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر الجمعية الخيرية للتنمية للقرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية.

وفي محافظة القاهرة، أطلقت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، مبادرة "حياتك تهمنا"، وتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والاحياء، وذلك عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بشكل ديكوري مصنوعة من مادة البلاستيك؛ لتكون حماية وعزل للتيار الكهربائي، وتهدف الحملة لتحقيق الجانب التأمين للمارة من المواطنين وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية، لضمان سلامة المشاة على أرصفة المناطق والمجاورات مع مراعاة المظهر الجمالي، والمبادرة تأتى في إطار الاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.
كما أقامت أمانة مركز حدائق القبة، احتفالية في ختام مسابقات أوائل الطلبة، لتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين، وتضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير، والجوائز العينية، والمكافآت المالية للطلاب، من المدارس الحاصلة على المركزين الأول والثاني، في جميع المراحل الدراسية "الابتدائي والإعدادي والثانوي".

وفي محافظة الفيوم، نظمت أمانة مركز طامية بالحزب، الملتقى التوظيفي الأول، والذي أقيم بنادي النصر الرياضي بحضور وفد من الشركة اليابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، وقامت الشركة بعمل مقابلات للشباب الراغب في العمل وتم قبول أوراق العديد منهم لاستيفائهم الشروط التي تؤهلهم للعمل وسيتم استلامهم العمل، وتوفير وسائل المواصلات للمقبولين ذهابا وإيابا وتأمين صحي وتشمل كل الإجازات الحكومية بالإضافة إلى مكافآت جودة إنتاج وأجازه مصيف وحوافز سنوية. 
كما واصلت أمانة مركز سنورس بالحزب، جهودها في حملة "شتاء دافئ"، من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي على الأسر البسطاء والأكثر احتياجا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة.

وفي محافظة الجيزة، كثفت أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها دعمًا لأهالي المحافظة، وذلك عبر استكمال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بالشيخ زايد وإمبابة والسادس من أكتوبر فضلاً عن مواصلة الحملات الخاصة بالتطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا بالسادس من أكتوبر، وكذلك تواصلت منافسات المرحلة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة مركز فايد بالحزب، حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، ومديرى المدارس الحاصلة على شهادة الجودة بإدارة فايد التعليمية، بمحافظة الإسماعيلية، وتضمن الحفل توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية، والمكافأة المالية، ودروع للقيادات المساهمة في الفعالية.

وفي محافظة الدقهلية، نظمت أمانة مركز السنبلاوين بالحزب، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، والمقامة بمسرح إدارة السنبلاوين التعليمية بحضور العديد من القيادات الشعبية والحزبية والتنفيذية والشبابية.

وفي محافظة الشرقية، شهدت مسابقة أوائل الطلبة، تنافس قوي بين مدارس الشرقية في المراحل النهائية، وكانت البداية من مدينة العاشر من رمضان في المرحلة الإعدادية تنافس 4 مدراس وفازت مدرسة الخطيب الخاصة عربي بالمركز الأول، وفي مركز فاقوس كانت المنافسة بين 20 مدرسة يمثلون مدراس للمرحلة الابتدائية، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تنافست 3 مدراس يمثلون المرحلة الابتدائية وفازت فيها مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالمركز الأول، وفي منافسات المرحلة الإعدادية تنافسن 3 مدارس وفازت فيها مدرسة الصالحية القديمة رقم 1 الإعدادية بالمركز الأول، وفي مركز أبو كبير تنافس 6 مدراس بالمرحلة الثانوية، وأقيمت المنافسات بمقر مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير الثانوية بنين بمدينة ابو كبير وفازت فيها بالمركز الأول مدرسة هربيط.

وفي محافظة بورسعيد، شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي وافق 23 ديسمبر من كل عام، وكذلك مشاركة البطل هلال- أحد أبطال المقاومة الشعبية، وأسر أبطال المقاومة الذين حضروا بلقاء مفتوح داخل الديوان العام لمحافظة بورسعيد، وحرصت الهيئة البرلمانية للحزب في محافظة بورسعي، ولفيف من قيادات الحزب، علي المشاركة في فعاليات وضع إكليلاً من الزهور علي النصب التذكاري بمناسبة الذكري 65 التي تواكب عيد بورسعيد القومي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

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حزب مستقبل وطن بطاطين برد الشتاء شلل الاطفال مدينة الشيخ محافظة الوادى الجديد

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