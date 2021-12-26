ميدو يدعم نجوم الزمالك: مصطفى فتحي رد على الانتقادات.. وأوناجم لا يقل أهمية عن بن شرقي

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، على بعض لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد الفوز على غزل المحلة برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد للغاية لمصطفى فتحي الذي سجل هدفا اليوم ضد المحلة، اللاعب رد على الانتقادات التي وجهت له بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب ورده جاء في الملعب بمواصلة تألقه، هذا هو الرد المثالي لأي لاعب على الانتقادات"

أضاف: "أوناجم لاعب كبير، وسعيد بعودته إلى مستواه اللاعب لا يقل أهمية عن بن شرقي، أوناجم مؤثر للغاية وطريقة لعبه مختلفة عن بن شرقي"

وتابع: "سعيد أيضا لبن شرقي الذي رد على استبعاده من قائمة منتخب المغرب بكأس الأمم، من خلال التألق في مباراة المحلة وتسجيل هدفين ويحاول استعادة تركيزه والظهور بشكل أفضل"

وختم حديثه قائلا: "سعيد لمحمود علاء، في أخر مباراتين كان رائعا وبدأ يرد على ما يحدث له من اغتيال معنوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الملعب وهذا رد مثالي، الرد في الملعب أفضل ويثبت أن محمود لديه شخصية قوية وقادر على العودة إلى التألق مرة أخرى"