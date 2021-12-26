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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنشر 2م))لمرضى السكري.. احرص على اتباع هذا النظام الغذائي

السكري
السكري

يعتقد بعض الأشخاص أن مرض السكري يعني الاستغناء عن الأطعمة، وهذا غير صحيح، ولكن سواء كنت مصابًا بداء السكري  أو تحاول منعه ، فإن نظامك الغذائي مهم. 

ويمكن أن يساعدك اتخاذ خيارات صحية في إدارة حالتك ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية .

لذلك عند الإصابة بمرض السكري، هذا يعني أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات دائمة على نمط حياتك لمساعدتك على منع أو تأخير الإصابة بمرض السكري من النوع 2.  

 

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ماذا يحدث إذا تجاهلت غرغرينا القدم لمرضى السكري

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هل يسبب عدم تنظيف الأسنان الإصابة بمرض السكري؟

 

وسيساعدك تناول الطعام الصحي  وزيادة النشاط البدني على خفض وزنك  وتقليل المخاطر ، لذا فهذه تغييرات مهمة يجب إجراؤها.

سيساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من النشاط البدني على خفض وزنك وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري

طرق تناول الطعام لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري تشبه تلك المرتبطة بالوقاية من أمراض القلب والدورة الدموية، وتشمل هذه البحر الأبيض المتوسط  وDASH (الغذائية النهج لوقف ارتفاع ضغط الدم) والوجبات الغذائية،    والوجبات النباتية ، والتي تشمل الكثير من الفواكه والخضروات، wholegrains، المكسرات والبذور والبقول، وعلى مستويات منخفضة من الكربوهيدرات المكررة ، وانخفاض (أو استبعاد تماما) اللحوم الحمراء والمعالجة.

المصدر bhf.

 

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