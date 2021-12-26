أكلات السودان.. طريقة عمل شوربة الضأن

تعد شوربة الضأن من أشهر أكلات السودان ذات المذاق الشهي والطيب، وفوائدها الغذائية كبيرة جدا لمختلف أنحاء الجسم.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الضأن السودانية بخطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة الضأن السودانية

1 كيلو عظام لحم الضأن

2 لتر ماء

2 ملعقة صغيرة ملح

ربع كيلو بصل مقشر

ربع كيلو جزر (قطع كبيرة)

ربع كيلو ملفوف (مقطع شرائح صغيرة)

ربع كيلو فاصوليا خضراء

3 فصوص ثوم (مفروم ناعم)

3 ملاعق كبيرة زبدة فول سوداني مع عصير ليمونة

نصف كيلو أرز مطهو



طريقة عمل شوربة الضأن السودانية

* فى حلة على نار هادئة قومي بوضع العظام والماء لمدة ساعة، ثم أضيفي البصل والجزر والكرنب والفاصوليا والثوم، ونستمر بالطهي ساعة إضافية حتى ينضج الخضار.

* أخرجي العظام من الوعاء وقلبي المقادير جيدًا في الخلاط ثم أضيفي خليط زبدة الفول السوداني والملح والفلفل الأسود وتقدم شوربة الضأن مع الأرز.