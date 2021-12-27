44 مليون كلهم بيضربوا فينا.. سيارة جيب جمعت بين سمير غانم وسعيد صالح وعدوية

"44 مليون كلهم بيضربوا فينا" لك ان تتخيل عزيزي القارئ بأنه هناك عمل فني واحد يضم أسماء جبابرة الفن وخاصة هذا اللون الكوميدي الأقرب إلى قلوب المصريين، عمل سينمائي ضم تحت كنفه توفيق الدقن و يونس شلبي وسعيد صالح وسمير غانم واسعاد يونس، ليخرج إلى النور أسطورة بوليسية كوميدية من اهم الأعمال في ثمانينيات القرن الماضي، فيلم "حسن بيه الغلبان".

فيلم "حسن بيه الغلبان"

دارت أحداث فيلم "حسن بيه الغلبان" في إطار كوميدي بوليسي حول مجموعة من المصريين البسطاء يشكلون فئة كبيرة من المجتمع المصري، أبرزهم حسن "سمير غانم" وصديقه رشاد "سعيد صالح" الذي يعمل لدى رجل الأعمال والتاجر الكبير سالم "صلاح نظمي"، يعمل حسن كموظف بسيط في تنظيم الأسرة في وقت كانت تجهل فيه الكثيرعن هذا الشيء، فكانت تتوالى الضربات فوق رأسه وكان عمله هذا لا يجدي بالنفع، فقام رشاد بالتوسط لصديقه لإيجاد فرصة عمل لدى التاجر سالم، ولكن سرعان ما انقلبت الموازين حيث تم اغتيال سالم من قبل إحدى عصابات السوق السوداء لوقوع مستندات تدينهم بين يديه، فانتقلت هذه المستندات لتصبح بين أيدي حسن ورشاد ونجحا في تسليمها للشرطة.

فيلم "حسن بيه الغلبان"

ورافقت رحلة هروب حسن ورشاد بهذه المستندات الهامة لتسليمها للشرطة، السيارة الحربية الأشهر في العالم التي انتجتها بالطبع الشركة الأمريكية التي كانت بداياتها في صناعة السيارات الحربية ثم تحولت بعد ذلك لأسطورة صناعات السيارات المدنية ذات قوة الدفع الرباعية جيب JEEP، هذه الشركة التي تأسست بأمر من الجيش الأمريكي في العام 1940.

فيلم "حسن بيه الغلبان"

سيارة استخباراتية امر الجيش الأمريكي بصناعتها في غضون مشاركته في الحرب العالمية الثانية، فكان يريد صناعة سيارة بمعايير محددة بحيث تكون سيارة خفيفة تبلغ سعة تحميلها 272 كجم، وذات قوة دفع رباعية تجهز بمحرك قوي يعمل بسرعة 80 كم /ساعة، وتتسم بزجاج قابل للطي وهيكل مستطيل حتى يتسنى لها التخفي بيسر، وسارعت كلًا من الشركات الامريكية في محاولة لصناعة هذه السيارة، ولكن النجاح كان لشركة ويليس أوفرلاند للصناعات والأشغال الهندسية وصممت السيارة الحربية الأشهر التي سميت بنفس اسم الشركة السيارة ويليس الحربية WILLYS.

فيلم "حسن بيه الغلبان"

سلمت الشركة الأمريكية ويليس أوفرلاند نماذج سيارتها الحربية WILLYS في شهر نوفمبر من العام 1940، لتتحول فيما بعد لخط إنتاج مستقل بذاته للسيارات ذات قوة الدفع الرباعية تحت اسم جيب JEEP لتصبح الأسطورة الأشهر JEEP، واختلفت الأقاويل حول تسمية الشركة الأمريكية بهذا الاسم ولكن الأمر الأرجح انها سميت بذلك كترجمة حربية لكلمتي GENERAL PURPOSE والتي تعني السيارة ذات الأغراض المتعددة.

فيلم "حسن بيه الغلبان"

وظهرت السيارة جيب JEEP خلال أحداث فيلم "حسن بيه الغلبان" من طرازها الحربي الأشهر جيب ويليس JEEP WILLYS، ولكن في إصداره السابع تحت اسم JEEP CJ7 موديل عام 1975 وهو الجيل السابع من إصدارات هذه السيارة، وقد استمد ها الطراز العتيق قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من سرعتين.

فيلم "حسن بيه الغلبان"

يُذكر أنه كان قد شارك بطولة فيلم حسن بيه الغلبان مجموعة من كبار وعمالقة نجوم الفن، يأتي من بينهم "سمير غانم، توفيق الدقن، يونس شلبي، سعيد صالح، صلاح نظمي، احمد عدوية، إسعاد يونس، وداد حمدي، علي الشريف، رجاء أمين، منيرفا، حافظ أمين، أنجيل آرام، هانم محمد، محمد أبو الحسن، الطوخي توفيق، مؤمن حسن، فايزة عبد الجواد، فيفي عبده، سميحة محمد، حسان اليماني"، ومن تأليف وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم، و إخراج هنري بركات، وتم عرض فيلم حسن بيه الغلبان لأول مرة بدور العرض السينمائية في 6 سبتمبر من العام 1982.