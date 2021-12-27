حظك اليوم وتوقعات الإثنين 27-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الاثنين الموافق 27-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل

عاطفيا: فينوس والقمر معاكسان ويدفعانك لمهاجمة من تحب أو شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!

مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو

عاطفيا: تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

مهنيا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.

مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو

عاطفيا وعائليا: اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

عائليا وعاطفيا: عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك

برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك، وعلى من حولك

برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

صحيا ومهنيا: اليوم تناغم القمر مع المريخ يمدك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم وتتحسن لياقتك

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

اجتماعيا وعاطفيا: انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب، والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد