عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 27-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

صدى البلد

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الاثنين الموافق 27-12-2021، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

 برج الحمل: 21 مارس - 19 أبريل 

 

عاطفيا: فينوس والقمر معاكسان ويدفعانك لمهاجمة من تحب أو شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك!
مهنيا وماليا: تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك.

 

 برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

عاطفيا: تبدو قادرا أن تتغلب على المشاكل بما تملك من حماس وطاقة، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

 

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر واليوم تعبر عن ذلك بسلاسة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

 

برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو 

 

 

 

عاطفيا وعائليا: اليوم كن صبورا أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وردود أفعالك

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس

 

عاطفيا وعائليا: رغم التشوش.. تنصلح اليوم أمور عاطفية أو عائلية وقد تحقق تقاربا مع الأحباب والأخوة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة

 

برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.
عائليا وعاطفيا: عليك أن تقاوم ميلك للعصبية مع الأهل والأحباب ولا تتسرع في أقوالك

 

برج  الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
مهنيا وماليا: أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك، وعلى من حولك

 

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر 

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك.. قد تلاحظ كل صغيرة وكبيرة لكن لا تعلن أفكارك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم الوضع الفلكي قد يثير المشاكل ويزيد التوتر.. حاول أن تتجنب تصعيد المواقف، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية

 

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم قد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
صحيا ومهنيا: اليوم تناغم القمر مع المريخ يمدك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم وتتحسن لياقتك

 

 برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير 

 

 

اجتماعيا وعاطفيا: انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر اليوم بعلاقاتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس.. فلا تستسلم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير

 

عاطفيا وصحيا: اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء وتعدك الأفلاك بأوقات ممتعة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وتحقق مكاسب وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم

برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان.. تبدو أكثر استعدادا للاقتراب ممن تحب، والوضع الفلكي يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على إدارة أعمالك وأموالك.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لبعيد

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 20-12- 2021 على الصعيد المهنى والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 20-12- 2021 على الصعيد المهني والعاطفي

ترشيحاتنا

"أخدين مننا موقف وخايفين اللاعيبة تعضهم".. إبراهيم حسن يعلق على عدم ضم "كيروش" لاعبي الاتحاد.. فيديو

قرار صادم من الرئيس الصومالي ضد رئيس وزرائه روبل

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

إبراهيم حسن يكشف موقف الاتحاد بخصوص ضم شبانة من الزمالك وإعادة عبدالسلام.. فيديو

اخطب لبنتك.. أستاذ في جامعة الأزهر : البحث عن عريس غرض نبيل ..فيديو

أبو مسلم: على كهربا البحث عن فرصة خارج الأهلي أو بذل جهد أكبر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

بالبخور.. ميدو يسخر من نفسه بعد توقعه تعادل الأهلي وفيوتشر| فيديو

إفريقيا تنتصر.. رد حاسم من الفيفا على قرار رفض ضم المحترفين الأفارقة لمنتخباتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

صابر الرباعي يرد على اتهامه بحيازة المخدرات وإيمي سمير غانم تنفي شائعة ارتداء الحجاب

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ