بحلول 2022 ..هل تختفي الجرائم الأسرية والعنف ؟ الفن الهابط والمخدرات السبب

خبراء علم النفس : مشروع " ثقافى - أخلاقي" قومى فى مواجهة الظاهرة

عام 2021 كان شاهدا على العديد من الجرائم الأسرية ، الأمر الذى يجعلنا نقف ونتمعن فى انتشار تلك الوقائع فى مجتمعنا بشكل غير مسبوق ، فربما تكون المحصلة القتل مع اختلاف السبب والمكان وأداة الجريمة ، ويعتبر بمثابة جرس إنذار لأسرانا لإعادة النظر فى الحفاظ على القيم والاخلاق لابنائنا لتقديم أجيال سوية قادرة على مواجهة التحديات وصعوبات الحياة.

خبراء علم النفس والاجتماع أجمعوا على ضرورة العمل جاهدين على تشكيل الوعي للشباب ، وإرساء مشروع " ثقافى - اخلاقى" قومى فى مواجهة الجرائم الاسرية ووقائع الانتحار ، لافتين على أن انتشار الفن الهابط ومشاهد العنف فى الأعمال الفنية سبب رئيسي وراء انتشار تلك الظواهر .

ففي ديسمبر الجاري شهدت محافظة أسوان جريمة بشعة عندما عذب زوج زوجته وقام بحرقها لإخفاء معالم جريمته بسبب مصاريف الولادة ، أما حادثة الإسماعيلية التي قام خلالها مواطن يذبح جاره علنا فى عز الظهر ، وفى محافظة سوهاج شهدت واقعة قيام شاب بإضرام النيران فى شقة شقيقته لتلقي مصرعها وزوجها ونجلتهما حرقا بسبب خلافات بينهم ، وغيرها من الحوادث البشعة بمختلف المحافظات.

وعن أسباب زيادة معدلات الجرائم الأسرية ووقوع جرائم لم تكن معتادة من قبل ، تقول الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الجرائم الاسرية كانت موجودة ولكن لم تكن بهذه المعدلات ولا بهذه الغرابة ، في معدلات هذه الجرائم فى زيادة وذلك بسبب عدة عوامل اهمها اننا نعاني منذ سنوات من أزمة قيم فى المجتمع .. قيم اخلاقية وتعليمية وثقافية ودينية وهذه العوامل تتطلب من المؤسسات المعنية فى الدولة الالتفات لها والعمل على ان تسود فى المجتمع هذه القيم النبيلة لأنها الحصانة للفرد وللأسرة من ارتكاب الجرائم

"حبوب الهلاوس"

أردفت دكتورة سوسن انتشار تلك الظواهر لسبب آخر وهو تفشى ظاهرة تعاطى المخدرات والادمان بشكل كبير جدا وظهور أنواع من المخدرات "المخلقة" التى تسبب هيستيريا وهلاوس واضطرابات عصبية للمتعاطى وللمدمن مما يجعله غير متحكم فى سلوكه وفى غير وعيه وهو يرتكب الجريمة .. وهنا نقول ان غياب السبب السابق ذكره وهو القيم الاخلاقية والتعليمية والثقافية والدينية وراء تعاطى المخدرات والادمان.

توضح الدكتورة سوسن فايد أن المريض النفسي لمرتكب الجريمة أحد أسباب المهمة فى ارتكاب بعض هذه الجرائم .. وغالبا ما يكون المرض النفسى كامن ولكن مع ضغوط الحياة وضعف الإرادة والوعى تظهر اعراضه التى قد تؤدى لارتكاب الجريمة او الانتحار فى حين لا يدرى هذا الشخص ولا المحيطين حوله من اهله انه مريض نفسيا

وبالتالى لا يتم تقديم المساعدة العلاجية له ليرجع انسان سوى وبذلك يكون أكثر عرضة لارتكاب الجريمة .. وتقول ان مرض مثل الفصام قد يشكل فى ذهن المريض فكرة تلح عليه دائما وهي ان الانتحار هو الحل الافضل والوحيد لمواجهة الازمة او المشكلة والضغوط وان حياته بعد الانتحار ستكون اسعد وافضل وأنه سيذهب للجنة، وتظل هذه الفكرة تسيطر عليه حتى تنتهى بالانتحار إذا لم يتم علاجه .. ومن هنا لابد على أفراد الأسرة فى حالة ظهور بوادر مرض نفسي عند أحد أفرادها ان يقدموا له المساعدة الطبية اللازمة من خلال الاطباء النفسيين .

" الفن الهابط ومشاهد العنف "

تضيف دكتورة سوسن بأن الفن الهابط ووسائل الإعلام التى تقدم مشاهد الدماء والعنف والجرائم بشكل مكثف والتى تقدم دائما ان العنف أو الجريمة هى الحل الاسرع لحل مشاكل الحياة أو لتحقيق المكسب المادى السريع ترسخ فى اذهان الشباب هذا النمط وبالتالى يستسهل ارتكاب الجرم خاصة مع توافر عامل او أكثر من العوامل السابق ذكرها وهى الادمان وغياب المنظومة القيمية والأخلاقية والدينية والثقافية

مشروع " ثقافى - أخلاقي" قومى

تؤكد دكتورة سوسن ان تفشى الجهل الناتج عن التسرب من التعليم او عدم التعليم نهائيا يؤدى لعوامل أخرى تؤدى فى النهاية لارتكاب الجريمة لأن الشخص الجاهل ليس لديه حصانة اخلاقية ونفسية للسيطرة على نفسه ومواجهة ضغوط الحياة .. فيلجأ المخدرات والعنف فى حل المشاكل

كما تؤكد ان مواجهة جرائم العنف الأسرى تحتاج لجهود كل مؤسسات المجتمع المعنية..

فلابد من حدوث نهضة تعليمية والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم للقضاء على الجهل وإعداد مشروع " ثقافى - أخلاقي" قومى ، يشمل التعليم والثقافة والإعلام والفن لغرس القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية عند أفراد المجتمع .. كما يجب اعتبار مواجهة المخدرات والاتجار فيها و التعاطى والإدمان مشروع قومى تشترك فيه كل المؤسسات المعنية.

ويقول الدكتور احمد فخري أستاذ علم النفس وتعديل السلوك المساعد ورئيس قسم العلوم الإنسانية كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعه عين شمس ، أن مشكلة انتشار الجرائم يرجع أحد أسبابها الي مشاهد العنف في السينما ، فكلما شاهدت مشاهد عنف أكثر كلما تقوم بمحاكاة هذا العنف وتطبيقه علي ارض الواقع، لان خلايا المخ تقوم بتصوير مشاهد العنف وتخاذلها خاصة في سن المراهقة تكون نسبة الاندفاعية أكثر.

" تطبيق القانون "

أوضح دكتور فخري ان غياب تطبيق القانون والاحتماء في العائلة خاصة في المناطق العشوائية يولد نوع من البلطجة، ويؤكد ان تطبيق القانون بشكل صارم وعادل يكون سبب في تقليل وتحجيم سلوكيات فئة المراهقين وعند سائقي السيارات لان عدم الالتزام بقوانين المرور يعد نوع من أنواع العنف المجتمعي .

لافتا أن تفشي ظاهرة المخدرات في المناطق العشوائية أثرت علي الشباب بصورة كبيرة ، بعد ظهور مواد إدمانية جديدة " الفودو والشابو والايس " ، والتي تفرز مواد تساعد علي التأثير العصبي وفقدان السيطرة علي السلوك و هذا ينعكس علي بشاعة الجرائم في المجتمع .

" دور المؤسسات "

أشار فخري إلى أن علي مساعدة مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومن ثم الأسرة يجب ان يكون لها وعي ورقابة صارمة علي الأولاد ونشر الثقافة من خلال المدارس والجامعات لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

فالبنسبة لوقائع الانتحار فأن لها أبعاد متعددة وعوامل متشابكة لا يمكننا الرجوع لعامل واحد في قضية الانتحار، ومن أسبابها الخلافات الأسرية، فقدان أحد المقربين، أزمات اقتصادية، الهجر العاطفي، المواد المخدرة، فكرة الفشل واليأس وعلى رأسهم الاكتئاب.

وجود توعية من البرامج الإعلامية والندوات والدور التربوي بالمدارس يقلل من أعداد الانتحار والتفكير بصورة خاطئة تجاه حل المشاكل الشخصية.