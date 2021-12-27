محافظ الغربية يتفقد نادي بلدية المحلة ويفتتح عددا من المنشآت

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه النائب محمود الشامي، عدداً من المنشآت داخل نادي بلدية المحلة؛ حيث كان في استقباله المحاسب مصطفى الشامي رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتفقد المحافظ (ملاعب التنس، حمامات السباحة، القاعة الملكية والتي يرجع تاريخها إلى عهد الملك فاروق) ، حيث تم تأسيسه في عهد الملك فؤاد عام ١٩٣١ وافتتحه الملك فاروق رسمياً في ١٦ ديسمبر عام ١٩٣٧ ، وافتتح المحافظ تراس عماد بيك خليل، أول رئيس منتخب للنادي، كما افتتح مكتب بريد البطل إياد أحمد السحلي ، أحد أبطال النادي من ذوي الهمم والحاصل على المركز الأول جمهورياً في ألعاب القوى، الذي وعده المحافظ باصطحابه في مناسبات مختلفة وتشريفه للحضور لديوان عام المحافظة.

وخلال جولته بالنادي، أعرب رحمي عن سعادته البالغة بالنادي الملكي العريق، واعداً بتكرار الزيارة وتنفيذ كافة مطالب النادي ، وأهدى المحاسب مصطفى الشامي درع النادي لمحافظ الغربية تقديراً لجهوده المبذولة في دعم الأندية الرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم السكرى نائب رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور أحمد طه عفيفى عضو مجلس الإدارة، الدكتور محمد فريد ، الدكتور علاء الطحان والأستاذ محمود عبدالقادر أعضاء مجلس الإدارة ، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة.

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