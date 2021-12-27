حضور جماهيري كبير في رابع أيام فعاليات المهرجان القومي للتحطيب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات المهرجان القومى للتحطيب في دورته الحادية عشر، لليوم الرابع، حيث يترأسه الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والذى يستمر حتى ٢٧ ديسمبر الجاري، بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

ووسط حضور جماهيري بقصر ثقافة الأقصر، قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي أغاني "نخل عالى، وأنا مالى يا قليبى، مين شاف الحليوة الزين، حلوين من يومنا والله، على ورق الفل، على فين يا صبية يا فلاحة" بقيادة منال إبراهيم، بينما قامت فرقة بنى سويف للفنون الشعبية بتقديم رقصات "العصاية، الرقصة الجنوبية" تدريب وتصميم وائل عيد، وغناء محمود حلمى، وقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية إستعراضات "رقصة الربابة، رقصة العصاية" تدريب محمد الرز، غناء عصام عبدالله أمير.

وبساحة قرية حسن فتحي بمدينة القرنة، أقيم سامر التحطيب بشيوخ اللعبة المشاركين بالمهرجان على نغمات المزمار والطبل البلدى، كما قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية رقصات "شعبيات، التحطيب" تصميم وتدريب أسامة عبدالله الملواني، أعقبها فرقة الأقصر للآلات الشعبية .

وقدمت أغاني من الفلكلور الصعيدي "هدى الخطاوي، صابر" غناء الريس رفاعي، وبقيادة خالد سباق، كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية استعراضاتها الغنائية "التحطيب، الكف"، غناء ياسر فتحي، تدريب وتصميم رقصات أحمد عبدالرازق.

وعلى مسرح قصر ثقافة حوض الرمال، قدم عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية تضمن فقرات "التحطيب، البنت المنياوية، التنورة" تدريب سيد التوني، تلاها تقديم فرقة قنا للفنون الشعبية استعراضات "التحطيب، القصب" للمدرب أحمد فؤاد .

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