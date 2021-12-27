إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي بدر وأبو حمص عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 1900 م٢ عبارة عن:

- إزالة مباني مخالفة بمساحة 1500 م عبارة عن مزرعة دواجن بدون ترخيص خارج الحيز مابين وحدتي أحمد عرابي وأبو بكر الصديق ببدر.

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 400 م٢ بمدينة أبو حمص وقرى بسنتواي والنخلة البحرية عبارة عن قواعد و لبشة خرسانية.