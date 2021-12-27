103 حالات إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي خلال أسبوع

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، عن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها اللاعبون والمدربون، في الفترة من 20 إلى 26 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان لها أنه تم عمل 15186 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا للاعبي ومدربي فرق المسابقة، في الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 إلى يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر.

وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنه تم تسجيل 103 حالة إيجابية في تلك الفترة، كأكبر حصيلة من إصابات فيروس كورونا في بطولة الدوري الإنجليزي منذ بدء تفشي الجائحة.

وكانت نتائج الاختبارات التي أُجريت في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر قد أسفرت عن اكتشاف 90 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تأجيل مباراتي ليدز يونايتد ضد أستون فيلا، وآرسنال ضد ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة القادمة، بسبب تفشي فيروس كورونا.