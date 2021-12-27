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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق داخل منزل

بسبب كوباية شاي.. حريق هائل داخل منزل في دمنهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب زوج زوجه بحروق من الدرجة الثالثة، عقب اشتعال النيران بهما أثناء إعداد الشاي بالمنزل بعزبة سعد التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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بلاغ بنشوب حريق 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل منزل بعزبة سعد بمركز دمنهور.

وانتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة الزوج و الزوجة بحروق من الدرجة الثالثة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وإخماد النيران التي نشبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة حريق داخل منزل عزبة سعد مركز دمنهور المستشفى العام حوادث البحيرة

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