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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيضانات وحرائق.. إنفاق عشرات المليارات لمكافحة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ في 2021

فيضانات في السودان
فيضانات في السودان

حذرت منظمة خيرية من أن الكوارث المرتبطة بالمناخ تسببت في تكاليف مروعة في عام 2021، حيث تسبب بعضها في خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

 

جاء ذلك وفقا لأحدث تقرير عن منظمة “Christian Aid”، الذي يسلط الضوء على 15 من أسوأ الكوارث المتعلقة بتغيرات الطقس بما في ذلك الفيضانات والعواصف والجفاف هذا العام، والذي حذر من أنها تسببت في الموت والنزوح في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن التكاليف المالية.

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تغييرات الطقس

وأكد التقرير أن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة على الطقس أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، حيث يعتقد الخبراء أن تغير المناخ يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومات في عام 2022، فوق الرعاية الصحية والاقتصاد، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة الإغاثة.

 

ووفقا لموقع “بارميديا” يقول التقرير إن 10 من الأحداث المتطرفة تكلف كل منها أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي ، بما في ذلك إعصار إيدا في الولايات المتحدة في أغسطس الذي كلف 65 مليار دولار وفيضانات يوليو في أجزاء من أوروبا والتي بلغ مجموعها 43. مليار دولار من الأضرار.

 

وقال كريستيان إيد إن معظم تقديرات التكاليف المالية لا تشمل سوى الخسائر المؤمن عليها ، لذلك من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، وعادة ما تكون التكاليف المالية للكوارث أكبر في البلدان الغنية التي لديها قيم ممتلكات أعلى ويمكنها تحمل تكاليف التأمين.

 

كوارث مدمرة

لكن بعض الظواهر المتطرفة الأكثر تدميراً في عام 2021 قد أصابت الدول الفقيرة التي لم تساهم إلا قليلاً في مشكلة تغير المناخ، حيث تتسبب الكوارث في نقص الغذاء وتجبر الآلاف على الفرار من ديارهم، مثل الفيضانات في جنوب السودان التي تسببت في نزوح أكثر من 850 ألف شخص.

 

ووقعت أربعة من أغلى عشر كوارث في آسيا ، حيث تسببت الفيضانات والأعاصير في أضرار بلغ مجموعها 24 مليار دولار أمريكي، وقال التقرير إن هذه تشمل الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان الصينية ، والتي تسببت في فيضانات عارمة ، ومقتل 302 شخصًا ، وأضرارًا بلغت 17.6 مليار دولار.

 

وقال التقرير إن ارتفاع درجة حرارة العالم يؤدي إلى مزيد من العواصف المطيرة الشديدة ويجعل أعاصير المحيط الهادئ وأعاصير المحيط الهندي أكثر حدة.

 

خسائر بالأرقام

وتوصل علماء إلى أن هطول الأمطار الغزيرة في أوروبا في يوليو ، والذي تسبب في حدوث فيضانات في ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، أودت بحياة 240 شخصًا على الأقل وكلفت أكثر من 43 مليار دولار ، أصبحت أكثر احتمالية بسبب تغير المناخ.

 

يمكن أن يكون لتغير المناخ تأثير على نوبات البرد القارص ، مثل تلك التي حدثت في تكساس في فبراير والتي ربما تكون قد تأثرت بارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بسرعة ، والطقس البارد في أبريل في فرنسا الذي عاث الخراب في مزارع الكروم التي بدأت في الظهور مبكرًا. في العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

وقالت شركة التأمين “أون” إنه من المتوقع أن يكون عام 2021 هو سادس مرة تتجاوز فيها الكوارث الطبيعية العالمية عتبة الخسارة المؤمنة البالغة 100 مليار دولار ، حيث تحدث جميع الكوارث الست منذ عام 2011 ، وفقًا للتقرير.

 

وفي استطلاع رأي أجرته سافانتا كومريس، الذي صدر جنبًا إلى جنب مع التقرير ، سأل 2197 شخصًا عما ينبغي أن يركز عليه قرار حكومة المملكة المتحدة للعام الجديد لعام 2022، ووجد الاستطلاع أن تغير المناخ والبيئة تصدرا القائمة حيث اختارها 27٪ ، متقدما على الرعاية الصحية بنسبة 23٪ والاقتصاد بنسبة 19٪.

 

وفاة ونزوح

قالت الدكتورة كات كرامر، قائدة السياسة المناخية ومؤلفة التقرير في منظمة كريستيان أيد: "كانت تكاليف تغير المناخ جسيمة هذا العام ، سواء من حيث الخسائر المالية المذهلة ، ولكن أيضًا في وفاة ونزوح الناس في جميع أنحاء العالم.

 

وتسببت أزمة المناخ في كوارث قوية في عام 2021، سواء كانت العواصف والفيضانات في بعض أغنى دول العالم أو موجات الجفاف وموجات الحر في بعض أفقر البلدان ، فقد ضربت أزمة المناخ بشدة في عام 2021.

 

وقالت إنه بينما كان هناك بعض التقدم في معالجة تغير المناخ في محادثات قمة المناخ 26 للأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر ، فإن العالم ليس على المسار الصحيح لضمان مستقبل آمن ومزدهر.

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