رئيس جامعة بنى سويف: نعتز بلغتنا الأم رمز الهوية والتاريخ

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الناقد الدكتور أحمد درويش، والشاعر الدكتور جمال الشاعر، والشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، والمطرب أشرف علي، وذلك على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية بين جذور الهوية والثقافات العالمية" بحضور الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، والدكتور شريف الجيار رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.

ورحب الدكتور منصور بكل من حضروا الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية من الضيوف و أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكداً أن الجامعة لديها كليات ومعاهد متميزة يبلغ عددها 33 كلية ومعهد، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهم مجمع غرب النيل، وتعليم صناعي 55 فدانا، والـ 330 فداناً بشرق النيل، وتنفرد عن الجامعات الأخرى في مصر والشرق الأوسط بكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والعديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة.



ودعا الدكتور منصور حسن، إلى ضرورة عمل ندوات توعوية وتثقيفية للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها، باعتبارها ضرورة ملحة وواجب قومي ووطني، وأكد سعيه الدائم للاهتمام بالتراث العربي، مؤكداً حرص الجامعة على الإحتفال سنوياً باليوم العالمى للغة العربية تأكيداً على قيمتها والتي تحتل أهمية كبيرة.

وأكد الدكتور رمضان عامر، عميد الكلية، على دعم رئيس الجامعة المستمر ومساندته لكلية الآداب، وتوجيهه بضرورة العمل كفريق عمل واحد، الأمر الذي يشجع على استثمار كافة الإمكانات المتاحة، واصفا هذا المجهود بأنه ما يميز اسم جامعة بني سويف بين الجامعات المصرية.

