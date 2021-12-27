عاصى الحلاني: أشكر كل من قدم التعزية في وفاة أختي الغالية

وجه عاصى الحلاني، الشكر لمن قدموا واجب العزاء فى وفاة شقيقته، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى بـ موقع "تويتر" .

وكتب عاصى الحلاني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحاجة حياة نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".



وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، شفت عن رحيل شقيقة الفنان عاصي الحلاني، والتى تدعى «حياة الحلانى».

وتم تشييع جنازة شقيقة عاصى الحلانى ودفنها فى مقابر العائلة، وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب.