مؤسس فيسبوك يشتري عقارات جديدة بـ 17 مليون دولار

اشترى الملياردير الأمريكي مارك زوكربرج، مؤسس فيسبوك، عقارات جديدة في ولاية هاواي الأمريكية، من بينها معظم مساحة البحيرة التي أسفرت عن فيضان مميت قبل 15 عامًا.

وكشفت سجلات العقارات أن "كالاوكو إل إل سي" المملوكة لزوكربرج اشترت موقعًا على مساحة 110 فدادين في ولاية هاواي الأمريكية، الشهر الماضي.

وجاءت هذه الصفقة مقابل 17 مليون دولار، من قبل شركة مملوكة لعائلة "فلويجر"، وشملت الصفقة معظم البحيرة التي فاضت في عام 2006، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بعد انفجار قسم من السد بعد 40 يومًا من هطول الأمطار شبه المستمر.

وقال بن لابولت، المتحدث باسم الزوجين، إن زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشانج ملتزمان بأداء دورهما في تلبية المتطلبات القانونية وتعزيز سلامة البحيرة.

وما تزال البحيرة الموجودة في أرخبيل هاواي الساحر غير مرممة كما أنها على قائمة السدود عالية الخطورة للدولة الأمريكية.