بطريقة كوميدية.. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد أوس أوس



حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على تهنئة زميله الفنان محمد أسامة "أوس أوس" بعيد ميلاده، بطريقة كوميدية وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".



ونشر "كريم" فيديو تمثيلى من مسلسل الضوء الشارد، شاركه فيه "أوس أوس" حيث جسد كريم دور "رفيع بيه"، بينما جسد أوس أوس دور "فرحة"، وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا صاحب صاحبك، عيد ميلاد سعيد.



يذكر أن آخر اعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم موسى بطولة كل من النجوم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون.