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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

​استشاري يكشف عن سبب رئيسي للنغزات في منطقة الصدر

أسباب نغزات الصدر
أسباب نغزات الصدر

يشعر الكثير من الأشخاص بنغزات في الصدر فجأة وبدون مؤشر سابق، وعلى الرغم من أن ألم الصدر قد يكون أحيانًا أحد أعراض مشكلة في القلب، إلا أن هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى، في حين أن بعض هذه الحالات خطيرة، والبعض الأخر يكون مشكلة مرضية عادية.

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وكشف الدكتور القشقري استشاري أمراض القلب، في برنامج “عيادة زاد”، عن سبب غير متوقع يؤدي إلى الشعور بنغزة في الصدر.

وتابع القشقري، أن القولون سبب من أسباب نغزات الصدر، لوقوعه أسفل القلب بمسافة صغيرة، وجزءا منه منتفخًا دائمًا بسبب الغازات.

وأوضح استشاري أمراض القلب، أن أسباب انتفاخ القولون تتمحور في التدخين والمشروبات الغازية، لذلك يفضل تجنبهم نهائيًا.

أسباب نغزات الصدر 

ووفقا لموقع medicalnewstoday نستعرض أسباب أخرى لـ نغزات الصدر.

1- إجهاد العضلات

يمكن أن يؤدي التهاب العضلات والأوتار حول الضلوع إلى ألم مستمر في الصدر. 

2- القرحة الهضمية

لا تسبب القرحة الهضمية، وهي تقرحات في بطانة المعدة، ألمًا شديدًا في العادة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى نغزات متكررة في الصدر.

3- إصابات في الضلوع

يمكن أن تسبب إصابات الضلوع، مثل الكدمات والكسور، ألمًا في الصدر، وقد يكون الشخص قد سمع صوت طقطقة أو شعر بألم شديد في وقت الإصابة إذا كان لديه ضلع مكسور.

4- الربو

الربو هو اضطراب تنفسي شائع يتميز بالتهاب في الشعب الهوائية والذيمن الممكن أن يسبب ألم صدر، وتشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس والسعال والصفير.

5- التهاب الغضروف الضلعي 

التهاب الغضروف الضلعي هو التهاب يصيب غضروف القفص الصدري، يمكن أن تسبب هذه الحالة ألمًا في الصدر، وقد يزداد ألم التهاب الغضروف الضلعي سوءًا عند الجلوس أو الاستلقاء في أوضاع معينة، وكذلك عندما يقوم الشخص بأي نشاط بدني.

6- فتق الحجاب الحاجز 

هذا النوع من الفتق شائع جدًا وقد لا يسبب أي أعراض، ومع ذلك إذا اندفع الجزء العلوي من المعدة إلى الجزء السفلي من الصدر بعد تناول الطعام فقد يتسبب ذلك في ظهور أعراض ارتجاع المريء، مثل حرقة المعدة وألم في الصدر.

7- السل 

يمكن أن تسبب بكتيريا السل التي تنمو في الرئتين أعراضًا مثل السعال الشديد أو سعال الدم أو البلغم أو ألم في الصدر.

8- نوبة الهلع

الذعر الهجوم قد تسبب ألم في الصدر، بالإضافة إلى الغثيان، والدوخة، والتعرق، وسرعة ضربات القلب، والخوف.

9- انسداد الرئة

يحدث الانسداد الرئوي عندما تنحصر جلطة دموية في شريان يغذي الدم إلى الرئتين، يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس وسعالًا مصحوبًا بالدم، يمكن أن تكون الانسدادات الرئوية مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها على الفور.

10- التهاب البنكرياس

أحد الأعراض النادرة لالتهاب البنكرياس هو الألم في أسفل الصدر الذي يزداد سوءًا عند الاستلقاء.

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