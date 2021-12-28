أسامة الأزهرى: الثوابت فى الإسلام لايمكن المساس بها

بدأت منذ قليل ، فاعليات محاضرة مشتركة للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور أسامة الأزهري حول الثوابت والمتغيرات في الإسلام .



ومن جانبه ، قال الشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ، أن الثوابت فى الإسلام لا يمكن الاقتراب منها أو المساس بها .

وقام بذكر عدد من الثوابت ومنها القرآن الكريم و السنة و العقائد والتى متمثلة فى الأركان السادسة ، المعاير الأخلاقية مثل الصدق و تحريم القتل و المقاصد الشرعية .



وأضاف أسامة الأزهرى ، مناهج الاستنباط هى أيضا من الثوابت فى الإسلام وهى علم أصول الفقه وهو علم شديد الأصالة ، القواعد الفقهية الكبرى وهى ٣٠٠ قاعدة وتم تخليصها فى ٥ قواعد منها قاعدة الضرر لا يزال ، المشقة تجلب التيسير ، ان الأمور بمقاصدها هى قاعدة ايضا من الثوابت التى لا تتغير .

ومن المقرر أن يعقد حوار مفتوح مع الطلاب بعد الانتهاء من المحاضرة ، حول أهم القضايا المعاصرة والمتغيرات على الساحة العربية والعالمية، لإثراء أفكارهم من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.