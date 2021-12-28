أول رد فعل من علي معلول عقب تجديد تعاقده مع الأهلي

أعرب علي معلول نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة عامين.

ونشرت زوجة علي معلول عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صورة لها بصحبة معلول أمام شعار الأهلي مشيرة بعلامة النصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي، سيتولى منصبا داخل القلعة الحمراء، بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "علي معلول مدد عقده مع الأهلي، وسيتم الإعلان خلال ساعات".

وتابع: "معلول سيحصل على مليون و250 ألف دولار هذا الموسم، ونفس الرقم الموسم القادم، وسيزيد 100 ألف دولار في الموسم الثالث".

وأضاف شوبير: "علي معلول سيكون له دور داخل النادي الأهلي، عقب اعتزاله كرة القدم".

وشارك علي معلول مع الأهلي في 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ علي معلول 1.5 مليون يورو، وفقا لمواقع “ترانسفير ماركت” العالمي.